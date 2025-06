A Madonna delle Grazie di Cuneo la gara nazionale di Canoa Slalom

Domenica 6 luglio l’area dei laghi Tetti Lupo nel Parco fluviale Gesso Stura a Madonna delle Grazie si trasformerà in un’arena naturale per un appuntamento da non perdere: la Gara Nazionale di Canoa Slalom, ospitata dal Granda Canoa Club sulle acque del canale irriguo Bealera Maestra, in zona via del Lupo.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), richiamerà atleti da tutta Italia, con la partecipazione delle categorie giovanili, senior: Allievi, Cadetti, Ragazzi, Juniores, Senior e Master. In gara, gli atleti della disciplina, si sfideranno tra porte e correnti.

Il percorso di gara sarà allestito con oltre 20 porte sospese sull’acqua, che gli atleti dovranno affrontare in discesa ed in risalita, alternando agilità, controllo e velocità.

«Siamo fieri di riportare a Cuneo una competizione di questo calibro», commenta il presidente del Granda Canoa Club Ilaria Samarelli. «È il risultato di una visione che mette al centro i giovani, il territorio e il valore formativo dello sport. Ospitare una gara nazionale è una sfida impegnativa ma grazie al supporto di genitori, soci, Protezione Civile ed Opsa di Borgo San Dalmazzo siamo pronti a offrire un evento di alto livello. Possiamo contare su una squadra di oltre 60 volontari: un dato significativo, che testimonia quanto l’A.S.D. Granda Canoa Club sia un progetto condiviso e partecipato da tante persone ».

La manifestazione non sarà solo un’occasione agonistica, ma anche un momento di festa aperto al pubblico. L’accesso all’area gara sarà libero. E per tutti gli atleti, i tecnici, i giudici, i cronometristi ed i volontari sarà disponibile un’ area ristoro gratuita.

A sostenere l’iniziativa anche il Comune di Cuneo, la Fondazione CRC e numerose realtà locali (Perano S.p.A, Nord Engineering S.p.A, Assicurazioni Generali, Centro Fisioterapico BDQ, Agriturismo Coc Nèr e altri), che insieme al GCC condividono l’obiettivo di valorizzare lo sport outdoor e la connessione tra città e ambiente naturale.

L’appuntamento è per domenica 6 luglio: prima manche prevista alle ore 9 e seconda manche nel primo pomeriggio. A seguire le premiazioni.

La canoa slalom, spettacolare e coinvolgente, regalerà ancora una volta a Cuneo una giornata di sport autentico, a stretto contatto con la natura e con l’energia travolgente dell’acqua, affrontata a colpi di pagaiate.