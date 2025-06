Atletica Saluzzo protagonista tra record e podi: Rostan trionfa alla Lavaredo Ultra Trail 20 km

La scorsa settimana l’Atletica Saluzzo ha raccolto importanti risultati in diverse competizioni nazionali. A Cortina d’Ampezzo, Andrea Rostan ha stabilito il nuovo record di gara nella 20 km della Lavaredo Ultra Trail by UTMB, imponendosi con il tempo di 1h28’28’’, precedendo Nadir Maguet e Isacco Costa in una sfida serrata sulle Dolomiti.

Ad Almese, la coppia femminile formata da Matilde Bonino e Noemi Bouchard ha conquistato la vittoria assoluta e il titolo a staffetta nella 1ª Staffetta dei Due Monti, affrontando un percorso di 7,55 km con 355 metri di dislivello.

Alla Mezza Maratona di Cuneo, Kevin Kibet ha ottenuto un brillante secondo posto con 1h07’25’’, mentre Gianluca Ferrato è arrivato quarto e Fabio Griglio undicesimo. Tra le donne, Noemi Bouchard ha chiuso seconda nelle senior, seguita da Mina El Kannoussi e dall’oro di Paola Pretto nella categoria SF35.

Sulla distanza di 7 km, Amorin Gerbeti ha dominato la prova vincendo in 22’02’’, con Lorenzo Laratore terzo e altri atleti saluzzesi ben piazzati nelle rispettive categorie.

Infine, a Genova, Iris Baretto ha trionfato nel 18° Memorial Federico Queirolo sulla distanza di 5,4 km, mentre Jacopo Musso si è distinto con un quarto posto assoluto e vittoria di categoria.

Questi risultati confermano la forza e la versatilità dell’Atletica Saluzzo su diversi terreni e distanze, consolidando la squadra come protagonista nel panorama podistico nazionale.