Baseball Serie B: il JFK Mondovì a testa alta, ma non basta; Il Cabs Seveso si prende i due punti e il primato

Dopo nove doppi confronti in Campionato con almeno una vittoria conquistata, il JFK Mondovì è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Contro il CABS di Seveso, infatti, i biancoblù di Leo Marconi hanno subito per la prima volta la doppia sconfitta. Si è trattata, tuttavia, di una sfida avvincente, equilibrata e che ha visto affrontarsi due squadre che meritano appieno l'alta posizione in classifica.

I Galletti monregalesi hanno perso questa doppia sfida e nel contempo anche il primato nel girone, proprio a vantaggio dei padroni di casa del Cabs. Padillà e compagni, però, sono tornati a casa con la certezza di essere usciti dal campo a testa alta, contro un'avversaria di indubbio valore e che ambisce legittimamente al salto di categoria. Nel prossino week-end i biancoblù andranno a caccia del riscatto nella doppia sfida casalinga contro l'Ares Milano, quarta forza del girone e reduce dalla conquista di un punto nella trasferta in casa del Rho.

DI seguito il comunicato della società del presidente Stefano Gazzola: Il big match è del Seveso. Il JFK Mondovi per la prima volta in stagione finisce kappaò in entrambe le partite: più determinati e concreti gli avversari, mentre i monregalesi di coach Leo Marconi pagano un momento di appannamento, oltre ad accusare particolarmente il caldo torrido di queste giornate. Il JFK parte molto convinto dei propri mezzi, ma l’attacco questa volta non è entusiasmante, la squadra è poco aggressiva nei momenti in cui invece occorrerebbe una maggiore incisività.

Dieci le battute valide da parte di Seveso, contro le nove dei monregalesi, per i quali ci sono da segnalare le prestazioni di Lorenzo Rosso, Rodriguez, Padilla e Marco Ghiglia. Sul monte di lancio i monregalesi hanno retto bene l’impatto dell’attacco avversario, cercando di ridurre al minimo le valide degli avversari. Il primo a salirci è stato Luca Franceschini, che ha retto per sette inning concedendo poche valide agli avversari; poi è stata la volta di Gregorio Cebotari che ha chiuso al nono inning con il punteggio sul 6 a 4 a favore degli avversari.

Anche in gara due le cose non volgono a favore dei monregalesi, seppur i biancoblù partano con un’aggressività maggiore. Il punteggio però sorride sin da subito a favore degli avversari che inning dopo inning rosicchiano un punto dietro l’altro, fino ad arrivare al secondo inning già con lo score di 5 a 0 a loro favore. Sul monte di lancio è partito Davide Calcagno, che successivamente viene rilevato da Pedro Padilla, che ha cercato di non consentire più agli avversari di fare punti. Allo stesso tempo i monregalesi hanno cominciato a inanellare valide, portando il risultato sul 5 pari al sesto inning. Allungo per il Seveso al settimo inning, quando il punteggio è andato a favore degli avversari sul 9 a 5. I monregalesi al nono ed ultimo inning hanno portato a casa ulteriori valide, cristallizzando il risultato finale a favore del Seveso sul 9 a 8.

JFK Mondovì che nonostante la sconfitta ha comunque dimostrato di essere un’ottima squadra in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Nel prossimo turno i biancoblù se la vedranno in casa con l’ARES.

Classifica: CABS* 16 punti; JFK Mondovì 15; Piacenza 12; ARES 10; Ecotherm Brescia 8; Rho baseball* 7; Catalana 6; Old Rags Lodi 5. * una partita in meno