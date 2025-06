Triatleti monregalesi protagonisti nelle gare internazionali: podi e pass mondiali in vista

La stagione agonistica è ormai è entrata nel vivo e continuano gli impegni per gli atleti della Triatletica Mondovì-Acqua San Bernardo che hanno partecipato a diverse internazionali negli ultimi giorni.

Domenica 29 giugno a Nizza, infatti, si è svolta la tappa francese del circuito IronMan che ha visto oltre 4.000 i partecipanti equamente divisi sulla distanza Lunga e Media per uno spettacolo nello spettacolo. Una giornata soleggiata, poco vento e gran caldo, ha accompagnato gli atleti su un tracciato già notoriamente impegnativo. Alla trasferta transalpina ha preso parte anche una delegazione della Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo impegnata sul “70.3” (1,9 km nuoto – 90 km bici – 21 km corsa).

Sugli scudi la monregalese Nadia Porta che ha completato la sua fatica in 5h55’40” crono con il quale ha agguantato un incredibile 2° posto tra le F40-45; tale piazzamento le ha permesso di accedere al pass per le finali mondiali sulla distanza che si disputeranno a Marbella nel mese di settembre. Sarà della partita anche il capitano Fabrizio Moscarini che conclude al 5° posto 5h52’13” tra gli M60-65: un risultato davvero prestigioso. Termina la prova IM su distanze doppie anche Alberto Ribezzo in 13h12’56”.

Sempre nel circuito IronMan, nella tappa di Francoforte valida per assegnazione titolo europeo, l’Roberta Sampietro ha concluso la sua fatica in 13h12'28" piazzandosi al 19° posto tra le F50-54.

Sabato 28 in terra francese, sulle rive e nei dintorni del lago di Embrun di è disputata la 5ª edizione dell’omonimo triathlon. Per i colori monregalesi si segnalano le prestazioni di Luca Turchi che ha completato le tre frazioni in 2h47’35” classificandosi 5° di categoria V4 (e primo tra gli italiani). A podio, sul terzo gradino nella categoria Veterani 6, Paolo Taricco autore di un 3h25’14”. Nei Senior3 Fabrizio Gullino 17° con il tempo di 2h53’52 ha preceduto il compagno di squadra Alex Bottero, 23° in 2h58’40”. Tra le donne in evidenza Chiara Grasso con il suo 3h18’18” che le vale l’8ª posizione S4.

A Lovere, sempre domenica 29, si è disputato il tradizionale “Triathlon medio” su distanza atipica 37.2; atipica in quanto non conferme alle distanze standard. Sugli splendidi scenari attorno al lago di Iseo, gli atleti hanno gareggiato su 900 metri di nuoto, 30 km di bici ed infine 6,3km di corsa. Per i colori della Triatletica Mondovì, al via Carlo Cavanna che ha chiuso in 1h58'05” mentre Mauro Burzio si è visto costretto al ritiro nella frazione di corsa. Per le quote rosa, ennesima vittoria per Shara Giuliano che, con il tempo di 1h52’22”, è salita sul gradino più alto nella classifica M3 e 11ª in quella assoluta.

Per informazioni su quote, allenamenti, agevolazioni (come ad esempio la doppia tessera Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista di atletica del Beila, o per la bike card, convenzione con la piscina) è possibile inviare una mail all’indirizzo triathlon@atleticamondovi.net .