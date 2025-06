A Wimbledon Fognini sfiora l’impresa con Alcaraz, out Berrettini

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - In archivio la prima giornata del tabellone principale di Wimbledon. Uno stoico Fognini toglie due set ad Alcaraz, Paolini rischia ma passa, bene Bellucci e Darderi, mentre si ferma subito Berrettini. Ko anche Medvedev, Rune e Tsitsipas. Domani esordio per Sinner (ore 14.00) nel derby azzurro con Nardi. In campo anche Musetti, Cobolli, Sonego, Bronzetti e Cocciaretto.Fabio Fognini sfiora l'impresa con Carlos Alcaraz. Il 38enne ligure, probabilmente all'ultima apparizione ai Championships e forse su un campo da tennis, gioca una partita d'altri tempi contro il vincitore delle ultime due edizioni e lo riesce a trascinare fino al quinto set. Nel parziale decisivo si fanno sentire i 16 anni di differenza tra i due e ad avere la meglio è il 22enne di Murcia, con il punteggio di 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1 dopo quattro ore e 27 minuti in campo. Al secondo turno Alcaraz incontrerà il britannico Oliver Tarvet, reduce dalle qualificazioni, alla prima vittoria Atp contro Leandro Riedi. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione su erba di Matteo Berrettini. Dopo i forfait a Stoccarda e al Queen's, il finalista di Wimbledon 2021 si arrende al quinto set al polacco Kamil Majchrzak per 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3. Una sconfitta pesante per il tennista romano, che termina il mese di giugno senza vittorie all'attivo e con la prima eliminazione in carriera al primo turno ai Championships. A luglio potrebbe tornare su terra per difendere gli Atp 250 di Gstaad e Kitzbuhel vinti nel 2024. Accedono al secondo turno Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Il tennista di Busto Arsizio elimina in rimonta la wild card di casa Oliver Crawford e centra la prima vittoria in carriera nel main draw di Wimbledon: 6-7(2) 6-3 6-4 6-4, in tre ore di gioco, il punteggio in favore dell'azzurro, che avrà un duro impegno al secondo turno con il finalista uscente del Queen's Jiri Lehecka. Successo a sorpresa per Darderi. L'italo-argentino la spunta al quinto set sul russo Roman Safiullin dopo quasi quattro ore di battaglia: 7-6(3) 1-6 6-7(2) 6-3 6-1 per il numero 59 del mondo, che incontrerà il protagonista dell'upset di giornata Arthur Fery. Wild card e numero 461 Atp, il britannico ha eliminato la testa di serie numero 20 Alexei Popyrin. Jasmine Paolini diesel. La finalista dell'edizione 2024 piega la resistenza di Anastasia Sevastova ed elimina la numero 402 Wta in tre set: 2-6 6-3 6-2, in un'ora e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore della tennista toscana che, complice qualche problema fisico della lettone, avanza al turno successivo, dove incontrerà Rakhimova. Tante sorprese nelle altre partite. Esce di scena Danil Medvedev. Il semifinalista della passata edizione cede in quattro set a Benjamin Bonzi. Fuori anche Holger Rune e Stefanos Tsitsipas. Il danese si fa rimontare un vantaggio di due set da Nicolas Jarry, mentre il greco si ritira dopo due parziali persi con Valentin Royer. Prima vittoria a Wimbledon per Joao Fonseca, prosegue l'ottimo periodo di Gabriel Diallo. Bene anche Andrey Rublev e Frances Tiafoe, fra le donne buona la prima per Aryna Sabalenka e Madison Keys, fuori Paula Badosa.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).