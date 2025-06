Interregionale Supermoto. A Busca molto esiguo il numero dei partenti

Nell’ultima domenica di giugno si è disputata sul Circuito Internazionale di Busca, organizzata dall’omonimo Moto Club, la terza prova del campionato interregionale Liguria-Lombardia-Piemonte di Supermoto.

La torrida giornata molto probabilmente ha influenzato l’assenza dei piloti che non avevano ambizioni di classifica, in quanto ai nastri di partenza si sono schierati solamente una trentina di conduttori, costringendo il Direttore di Gara ad accorpare le varie classi in due gruppi, estrapolandone poi le rispettive classifiche.

Dopo le prove libere e le qualifiche, hanno preso il via le prime due manche mattutine, con i piloti delle classi SM4 Fast e Pro, seguiti da quelli delle classi SM Young - Fast - Pro e SM5.

Dopo la pausa pranzo i piloti sono scesi nuovamente in pista per le seconde manche.

Salto spettacolare di Mauro Cucchietti

Vediamo ora i risultati delle rispettive classi. Nella SM4 Fast Francesco Ghietti (Husqvarna - Pie. Orbassano Racing) è giunto a pari punti con Marco Mercandelli (KTM - Lom. Biassono), aggiudicandosi la gara per la discriminante di gara due, che lo ha premiato. Alle loro spalle si è piazzato Alessandro Caserio (KTM - Lom. SS33 Sempione), mentre nella SM4 Pro Lorenzo Gasperini (Husqvarna - Lom. Motorclubmi Racing Team) si è imposto con una doppia vittoria su Riccardo Borgogno (TM - Pie. M.C. Busca), che ha conquistato una terza ed una seconda piazza, precedendo Federico Plano (KTM - Lom. Cernusco), secondo e quinto nelle due manche.

Il secondo raggruppamento ha salutato la vittoria di Marco Furega (Honda - Lom. 8biano) nella classe SM1 Pro, con una prima ed una seconda piazza ottenute nelle due manche, che gli hanno permesso di lasciarsi alle spalle Mauro Cucchietti (Honda - Pie. Orbassano Racing), autore di una terza ed una prima posizione e Tommaso Pompilio (KTM - Lom. Cervellin), secondo e terzo.

“In gara uno non ho fatto una buona partenza - ha esclamato il trinitese Mauro Cucchietti - e avendo due avversari davanti, faticavo a respirare mentre in gara due sono partito davanti e non ho avuto problemi. Questa seconda posizione la dedico al mio grande amico Enrico Veglia, al quale avrei voluto dedicare la vittoria, ma non è stato possibile. Ringrazio Gazza Racing per la preparazione della moto e chi mi sostiene: LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Assicurazioni Fossano e CTE Energy2 Trinità”.

Passando alla classe SM1 Fast, c’è da annoverare la vittoria di Simone Parani (Honda - Pie. Orbassano Racing), che con un terzo ed un primo posto ha preceduto Luca Dodaro (Honda - Lig. Segno), autore di due seconde posizioni ed Alessandro Mantia (Honda - Lom. Oggiono), vittorioso in gara uno, ma solo terzo nella seconda.

Il cuneese Fabrizio Carlino in azione

Nelle altre classi, la vittoria è andata a Fabrizio Carlino (Honda - Pie. Busca) nella SM5, a Christian Strobino (Husqvarna – Pie. Centauro Club Forno Canavese) nella SM Ama ed a Lorenzo De Berchi (Honda - Pie. Boars Nest Stazzano) nella SM Young.

Nel corso delle premiazioni, per le quali Arianna Barale si è prestata per la consegna delle coppe, il coordinatore Supermoto per il Piemonte, Gabriele Gianola, presente insieme al coordinatore della Lombardia Luca D’Addato ed al referente FMI Piemonte Alessandro De Gregori, , ha voluto ricordare il pilota maglianese Enrico Veglia, scomparso alcuni anni or sono a causa di una grave malattia, guadagnando l’applauso del pubblico presente.