A Novello "Insieme per Gaza": un evento con giornalisti e musicisti

Il Centro Recupero Ricci “La Ninna” organizza “ Insieme per Gaza ” , un grande evento sabato 19 e domenica 20 luglio in piazza Monviso, a Novello (Cuneo) con la finalità di raccogliere fondi per sostenere l’impegno umanitario di Medici senza Frontiere a Gaza. I fondi raccolti tramite la piattaforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/insieme-per-gaza) andranno, infatti, a supporto delle loro attività mediche in una delle aree più colpite dal conflitto. Tutte le informazioni per supportare l’evento su https://www.insiemepergaza.org/ .

Evento in collaborazione con Universal Web Radio, UTI (Unione Tutela Individui), ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) di Carrù.

Conducono Erica Comoglio e Massimo Vacchetta insieme a Stefano Benetazzo; Si ringrazia per la collaborazione Livio Cepollina e Aplomb Sabaudo. La direzione artistica è di Maurizio Benetazzo.

Durante le due giornate, artisti, giornalisti ed esperti si alterneranno con contributi culturali, storici e creativi, in un programma ricco di incontri, arte e riflessioni. Un’iniziativa che unisce la tutela degli animali in cui si impegna da tanti anni il Centro Recupero Ricci “La Ninna”, l’impegno civile e la promozione di valori universali come la pace, la solidarietà e il rispetto per ogni forma di vita.

Tra gli ospiti, ci saranno i giornalisti Domenico Quirico, Claudio Locatelli dal vivo, Aldo Cazzullo e Roberto Savio con un contributo video, Valerio Nicolosi in videocollegamento, così come Moni Ovadia.

Tra i musicisti, nomi importanti del panorama internazionale che non hanno bisogno di presentazioni come quello del musicista, cantautore e polistrumentista Alberto Fortis, il Maestro e pianista Roberto Cacciapaglia, Gli Statuto, Johnson Righeira e tanti altri.

Ci saranno anche interventi comici e di teatro, tra cui quello di Gianpiero Perone, Marco Carena e Mago Flip, che è appena rientrato da Gaza con un bagaglio toccante di esperienze da raccontare e foto da mostrare al pubblico. Ci sarà anche l’attrice e autrice televisiva Beatrice Luzzi, che dal 2007 collabora con l'associazione Libera per la quale ha anche diretto il documentario Italia Nostra Cosa.

Ad aprire l’evento, sabato 19 luglio, il Gospel del gruppo Coro’naria.

Alle ore 20, sempre nella giornata di sabato, interverrà Martina Marchiò, infermiera e operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere. Martina porterà la sua testimonianza di coordinatrice medica di MSF a Gaza.

Domenica alle ore 19, insieme a Attilio Romero ci sarà Marina de Nardo, Presidente dell'Associazione “Amici dei Bambini Cardiopatici”, la quale - all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino - si occupa di alcuni bambini palestinesi malati, di cui ci racconterà le storie.



Domenica alle ore 9 ci sarà una passeggiata per la pace gestita dal gruppo “Camminare Lentamente”

Di seguito, il programma completo delle due giornate.



Programma 19 Luglio:

16:00 - Gospel (Coron’Aria)

16:30 - Gli Arneis (Gruppo Musicale)

17:30 - Team Voice Sunrise (Band)

18:30 - Roberto Savio (Giornalista)*

18.45 - Antonio Lera (Presidente AGAPE, Accademia Caffé Letterari Italiani e d’Europa)

19:00 - Domenico Quirico (Giornalista)

20:00 - Medici Senza Frontiere, Martina Marchiò - infermiera e operatrice umanitaria MSF

20:30 - Gianpiero Perone (Comico)



21:00 - Alberto Fortis (Cantautore)

21:30 - Roberto Cacciapaglia (Pianista, Compositore)

22.15 - Clelia Saffirio (Violoncellista - Associazione Avvenimenti)

22:30 - Marco Carena (Cantautore)

23:00 - Proiezione film “No Other Land”

Programma 20 Luglio:



09:00 -> 11:00 - Passeggiata Per La Pace (Gruppo Camminare Lentamente)

11:30 - Beatrice Luzzi (Attrice)

15:00 - Over Acustic Band

16:00 - Dodo & Charlie (Gruppo Blues)

17:00 - Lele Dessì - Reparto numero 6 (Cantautore, Musicista)

17:30 - Mary Gargy (Team Voice Sunrise Solo)

18:00 - Powerillusi (Gruppo Musicale)

18:30 - Aldo Cazzullo (Scrittore, Giornalista)*

18.45 - Moni Ovadia (Attore, Musicista, Scrittore)*

19:00 - Attilio Romero (Giornalista) e Marina de Nardo (Presidente A.a.c.c.)

19.15 - Mago Flip (Prestigiatore)

19:30 - Valerio Nicolosi (Giornalista)*

20:00 - Claudio Locatelli (Giornalista)

21:00 - Federico Sirianni (Cantautore, musicista)

21:30 - Jhonson Righeira (Cantautore)

22:00 - Statuto (Band)

23:00 - Stefano Napolitano e Lucifero's Strummers (Band)

23:30 - Art Show di Nikolinka Nikolova (Artista)

*Saranno presenti in videocollegamento o con contributo video

Informazioni sul sito web: https://www.insiemepergaza.org/