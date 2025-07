Acda, orari estivi ridotti per gli sportelli di Saluzzo e Racconigi da luglio a settembre 2024

Con l’arrivo dell’estate, gli sportelli di Saluzzo e Racconigi adotteranno orari ridotti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024. La modifica entrerà in vigore a partire da domenica 7 luglio, per venire incontro alle esigenze stagionali senza interrompere completamente il servizio.

A Saluzzo, lo sportello sarà aperto il lunedì dalle 14:30 alle 16:00, mentre il mercoledì e il venerdì l’orario di apertura sarà dalle 08:30 alle 12:30. Questi giorni e fasce orarie garantiranno un accesso regolare per gli utenti durante tutta l’estate.

A Racconigi, invece, l’attività sarà concentrata in alcune giornate specifiche. Nel mese di luglio, gli sportelli saranno aperti giovedì 10 e 24, dalle 09:00 alle 12:00. Ad agosto, l’apertura sarà limitata a giovedì 7, sempre dalle 09:00 alle 12:00, mentre a settembre si tornerà a due aperture, giovedì 4 e 18, con lo stesso orario mattutino.

È importante sottolineare che gli orari del call center e del numero verde ACDA non subiranno alcuna variazione durante il periodo estivo, garantendo così un punto di riferimento costante per tutte le richieste e le necessità degli utenti.

Gli utenti sono invitati a prendere nota dei nuovi orari e a organizzare di conseguenza le loro visite agli sportelli, approfittando anche dei servizi telefonici che rimangono pienamente operativi.