Come lo scorso anno si rinnova l’appuntamento con la polentata dell’Avis Cuneo ai Perdioni di Demonte domenica 13 luglio.

Programma: ore 12.15 polentata

Durante la giornata giochi ed intrattenimento all’insegna dell’amicizia e dell’allegria.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 08.07.25

Presentandosi in segreteria Avis via B. Bruni n. 15 – Cuneo per ritiro del tagliando di prenotazione dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.00.

Ognuno dovrà provvedere a tavole e sedie.