Caldo estremo: “Bene l’ordinanza della Regione. Ora piena applicazione per tutelare chi lavora all’aperto"

La FILCA Cisl di Cuneo accoglie con soddisfazione l’ordinanza emanata dalla Regione Piemonte che introduce misure straordinarie per la tutela dei lavoratori esposti a temperature estreme e condizioni ambientali rischiose, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, dei servizi ambientali e del decoro urbano.

“Si tratta di un provvedimento atteso e necessario, che raccoglie anche le istanze che come sindacato abbiamo portato avanti con forza nelle ultime settimane,” dichiara. “Non è più tempo di sottovalutare il rischio caldo: questa ordinanza mette finalmente al centro la salute e la dignità dei lavoratori.”

L’ordinanza prevede, tra le altre cose: la sospensione dei lavori pesanti in esterni nelle ore centrali della giornata (12:00-17:00) durante le giornate con allerta climatica; l’obbligo per le imprese di rimodulare orari e turni in funzione delle condizioni meteo; l’attivazione di controlli da parte di ASL e Ispettorato del Lavoro; l’obbligo di garantire idratazione, pause e DPI adeguati.

“Questa ordinanza è un primo passo concreto, ma ora serve vigilare sulla sua applicazione,” continua il segretario generale Vincenzo Battaglia. “Le norme ci sono, ma vanno fatte rispettare con controlli seri e con la collaborazione di tutti: imprese, enti locali, lavoratori.”

Il sindacato si dice pronto a monitorare il territorio e segnalare eventuali violazioni, ma anche a collaborare per una corretta informazione tra i lavoratori e le imprese.

“Non si tratta di fermare l’economia, ma di lavorare in sicurezza. La Regione ha dato un segnale forte, ora tocca a tutti noi applicarlo con responsabilità e rispetto.