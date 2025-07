Concluse al "Momigliano" di Ceva le attività di Scuola Estiva

Grazie ai fondi PNRR, l’Istituto Comprensivo “Momigliano” di Ceva ha organizzato tre settimane di Scuola Estiva coinvolgendo i plessi di Ceva, Sale delle Langhe e Lesegno.

Un’occasione preziosa per alunni e docenti di vivere un’estate all’insegna dell’apprendimento, della creatività e della socializzazione. Presso la scuola primaria di Ceva, ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, i bambini hanno preso parte a una ricca varietà di attività: inglese, italiano, arte, scienze e scacchi. Un mix di discipline pensato per stimolare mente e fantasia, in un contesto educativo ma al tempo stesso divertente.

Tra le esperienze più coinvolgenti, spicca il laboratorio creativo dedicato agli scacchi, dove i piccoli partecipanti non solo hanno imparato le strategie del gioco, ma hanno dato vita a una vera e propria storia inventata da loro: “il protagonista, Luca, è un bambino gentile che, durante una visita a un anziano signore, si addormenta mentre aspetta di muovere un pezzo sulla scacchiera. Nel sogno, si ritrova nel mondo degli scacchi: il Re nero ha rapito la torre del Re bianco, e Luca decide di sostituirsi a lei. Con una mossa brillante, riesce a vincere la partita e a liberarla!” .



Questa storia è il risultato di un lavoro di gruppo che ha unito narrazione, recitazione e fantasia, dimostrando quanto gli scacchi possano essere un potente strumento educativo per sviluppare concentrazione, immaginazione e spirito di squadra. Oltre alla versione da tavolo, i bambini hanno potuto giocare anche sulla scacchiera gigante allestita nel cortile della scuola, rendendo l’esperienza ancora più dinamica e coinvolgente.



Il corso di inglese ha concluso la scuola estiva con entusiasmo e soddisfazione. I bambini hanno ascoltato, letto e messo in scena storie in lingua inglese, approfondendo il tema delle "Holidays" attraverso giochi, attività ludiche e canzoni. L’esperienza si è conclusa con un piccolo spettacolo in inglese davanti ai compagni, dimostrando come anche le lingue straniere possano diventare un gioco appassionante. Un grande plauso ai docenti, educatori e studenti che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa.