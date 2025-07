Cuneo rompe il silenzio: in piazza Boves la musica diventa voce di solidarietà per la Palestina

Domenica 29 giugno, la comunità cuneese ha scelto di non restare più in silenzio. Piazza Boves si è trasformata in un palcoscenico di corpi, voci e strumenti per “La musica contro il silenzio”, la manifestazione nazionale nata a Firenze e rapidamente diffusa in tutta Italia, che ha trovato a Cuneo una risposta vibrante e determinata.

La piazza ha risuonato del dolore antico e condiviso di chi, in Palestina come altrove, vive ogni giorno sotto sistemi di colonialismo, razzismo e sfruttamento. Ma ha anche vibrato di consapevolezza: la marginalizzazione delle vite più fragili non è una realtà distante, ma una ferita che riguarda la nostra stessa umanità.

Attraverso suoni, canti e testimonianze, la manifestazione ha dato voce a chi non può più parlare e forza a chi non vuole più tacere davanti alle bombe su Gaza, alla vendita di armi, alla complicità istituzionale e alla repressione delle lotte sociali e dei corpi migranti.

I manifestanti hanno chiesto con determinazione la fine dell’occupazione e del genocidio in Palestina, la sospensione degli accordi con lo Stato israeliano, l’abolizione della Legge Sicurezza e la difesa dei diritti di migrantə, rifugiatə, corpi marginalizzati e bambinə privati della loro infanzia. Un appello chiaro: o si sta con l’oppresso, o si diventa parte di quel silenzio che alimenta la violenza.

Commoventi e profonde le parole di Ines Tazouda e Malak Angela Abu Riash, giovani della comunità islamica: “La Palestina è diventata il confine tra l’indifferenza e l’umanità. È il metro con cui misuriamo il nostro disimpegno e lo specchio della nostra coscienza. E se non ci specchiamo lì, non ci troveremo più da nessuna parte.” Un messaggio che testimonia il rifiuto delle nuove generazioni di essere semplici spettatrici: la solidarietà, hanno ricordato, è una pratica quotidiana, radicale e collettiva.

Nel suo intervento, Bianca Barbieri della Rete Cuneese per la Palestina ha sottolineato come ciò che accade in Palestina sia il riflesso di un sistema globale fondato su colonialismo, razzismo, sfruttamento e militarismo, che si manifesta anche in Europa nella repressione del dissenso e nella chiusura delle frontiere.

A risuonare in piazza anche l’appello del musicista nigeriano Seun Kuti: “Volete liberare la Palestina, il Congo, il Sudan, l’Iran… Allora liberate l’Europa! Liberatela dall’estremismo di destra, dal fascismo, dal razzismo, dall’imperialismo. Quando farete questo lavoro, Gaza sarà libera, il Congo sarà libero, il Sudan sarà libero, l’Iran sarà libero… liberate l’Europa!”

Il messaggio è chiaro: non possiamo più restare indifferenti. La storia chiederà conto delle nostre scelte, e nessuno potrà dire “non sapevamo”.

Un ringraziamento sentito va a tutte le musiciste e i musicisti, le coriste e i coristi che hanno aderito con passione, al coordinamento nazionale de “La musica contro il silenzio” e a chi ha reso possibile questa giornata. Senza il loro impegno, la piazza non avrebbe avuto lo stesso ritmo, lo stesso coraggio, la stessa forza.