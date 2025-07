Manta riorganizza l’Ufficio Tecnico Comunale per una maggiore efficienza

A decorrere da oggi, martedì 1° luglio, l’amministrazione comunale di Manta, nell’ottica di una maggiore efficienza e razionalizzazione dell’attività amministrativa, ha deciso di procedere alla riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale.

Infatti da oggi l’Ufficio Tecnico di Manta non sarà più suddiviso nelle tre aree attualmente previste, ma sarà coordinato da un responsabile unico, nella persona del tecnico Dennis Danna, che assumerà il ruolo di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

“La nuova impostazione organizzativa – afferma il sindaco Ivana Casale - mira a migliorare la gestione delle pratiche, a semplificare i processi interni e a rendere più snello il rapporto tra cittadino e uffici comunali.

Ringraziamo l’architetto Elisabetta Ottonelli per il lavoro svolto e per il contributo dato all’Ente in questi anni.

Diamo il benvenuto a Denis Danna, augurandogli un buon lavoro, certi che questa nuova configurazione permetterà all’Ufficio Tecnico di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze del territorio e dei cittadini”.