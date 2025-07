Mondovì, riqualificati gli alloggi di edilizia sociale a Piazza: un intervento da oltre 1 milione di euro [FOTO]

Sono stati inaugurati ufficialmente oggi, martedì 1° luglio, gli alloggi di edilizia sociale nel rione Piazza, ubicati in via Vico e in via San Pio V.

Un intervento importante che ha consentito di restituire alla Città 13 appartamenti completamente riqualificati. L'intervento complessivo, da circa 1 milione e mezzo di euro, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, e ATC Piemonte Sud, con un importanze contributo a valere sul PNRR.

Un primo passo era già stato fatto nel 2022, quando il Comune aveva ottenuto circa 650mila euro, tramite il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con il programma “Sicuro, verde e sociale", cifra che è poi stata integrata con ulteriori sostegni e accompagnata da accesso anche al superbonus.

"Ringraziamo l'ATC per la vicinanza al territorio, gli uffici comunali e i tecnici per tutto il lavoro che hanno svolto per questo progetto, il dipartimento tecnico, patrimonio e delle politiche sociali - ha detto il sindaco, Luca Robaldo -. Un intervento di cui siamo molto orgogliosi e che conferma la grande attenzione da parte del Comune alle politiche per la casa".

"I lavori hanno riguardato sia l'efficientamento energetico che l'antisismica - ha aggiunto il vice sindaco, Gabriele Campora - e sono stati effettuati in tempi record, restituendo alla Città degli alloggi che offrono sicurezza e comfort".

I lavori, iniziati nel 2023, sono stati seguiti da due ditte differenti, ma portati avanti in parallelo e hanno consentito di terminare gli interventi nel corso di un anno solare.

In via Vico, al civico 36, sono 5 gli appartamenti che ora sono a disposizione per le assegnazioni. Qui gli interventi hanno riguardato le coperture, gli infissi con l'installazione di portoncini blidati e vetri doppi, tutta l'impiantistica, l'eliminazione degli impianti a gas, sostituti dall'induzione e l'installazione di un sistema fotovoltaico con accumulo.

"Mi unisco anche io ai ringraziamenti a tutti li enti che hanno collaborato a questo progetto - ha aggiunto l'assessore Francesca Botto -. Già nel 2022 avevamo predisposto un bando per la creazione di una nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, ora finalmente riusciremo a scorrere pi rapidamente per l'assegnazione degli alloggi anche per quelli in emergenza abitativa. Nelle prossime settimane si procederà già con le proposte alle famiglie in graduatoria per l'assegnazione di questi alloggi che potranno essere già occupati entro la fine dell'anno".

"Ringraziamo la Città di Mondovì per queso momento ufficiale - ha evidenziato Leonardo Prunotto, presidente ATC Piemonte Sud, presente insieme a Gianluca Ghiglione, direttore ATC Piemonte Sud -, che evidenzia il grande impegno che è stato profuso e anche la stretta collaborazioene tra i due enti".

"L'edificio di via Vico è stata una sfida - ha spiegato l'architetto Adriano Gianola - lo stabile era fermo agli anni '70, una scala è stata interamente sventrata per consentire di unificare degli appartamenti che ora offrono più luminosità, spazio e migliori condizioni igienico sanitarie. Tutto lo stabile è stato interessato dalla rimozione e rifacimento dei solai, murature perimetrali, con il mantenimento ad esempio di elementi come le travi a vista, nel rispetto del valore storico dell'edificio". A completamento sono stati effettuati anche interventi per il miglioramento dell'acustica e la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica".

In totale gli alloggi di via Vico sono 5, di cui tre più ampi, adatti ad ospitare nuclei familiari composti da più di due persone, sono dotati infatti di tre camere, cucina e due bagni.

Intervento similare, anche se meno invasivo, in via San Pio V, dove gli alloggi a disposizione sono 8. Anche qui l'intervento ha previsto lavori per l'impiantistica, con la realizzazione di un sistema termico cerntralizzato con caldaia, miglioramento dell'efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi, rifacimento delle coperture e isolamento termico.

Gli alloggi saranno consegnati agli assegnatari che, come previsto da norma di legge, dovranno provvedere alla tinteggiatura delle pareti e agli arredi interni.