Roburent, riverniciate strutture in legno e bacheche grazie alla collaborazione con Legambiente

Un ottimo lavoro di squadra, nella giornata di domenica 29 giugno, ha permesso di intervenire per riverniciare alcune strutture in legno che ospitano i bidoni dei rifiuti e le bacheche, presenti in paese.

Un gruppo di volontari di Legambiente, coordinati dal consigliere Wilma Galliano, hanno curato gli interventi, che hanno incluso anche lavori di sfalcio del verde.

"A nome mio e di tutta l'amministrazione - dice il sindaco, Emiliano Negro - ringrazio la Coordinatrice Nadia Virtuoso, Presidente Legambiente Langa e Roero, Wilma Galliano con la collaborazione di Viviana Costa, che hanno lavorato molto per il paese".