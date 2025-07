Roccavione ospita il concerto “Sotto la Rocca, all’ombra dell’ultimo sole”

Giovedì 3 luglio, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice dei Giardini D’Ara di Roccavione (CN), la band “Il Colore del Vento” e il Coro Polifonico Monserrato eseguiranno il concerto dal titolo “Sotto la Rocca, all’ombra dell’ultimo sole”.

La serata è il frutto della collaborazione delle due realtà musicali che canteranno e suoneranno le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè.

Il gruppo “Il Colore del Vento”, nato nel 2017, è oggi noto non solo per le brillanti esecuzioni, ma anche per uno studio scrupoloso e fedele dei brani del cantautore genovese. Il Coro Polifonico Monserrato, nato nel 1981 e dal 2017 diretto da Fabio Quaranta, ha da alcuni anni inserito nel proprio repertorio i canti di De Andrè, proponendo armonizzazioni corali “ad hoc” che sanno evocare ed esaltare le immagini contenute nei testi di Faber.

Il concerto, dunque, vedrà l’unione di queste due anime, che, insieme per la prima volta, regaleranno uno spettacolo originale, toccando temi cari al cantautore come l’attenzione a chi è diverso, agli ultimi, ai poveri, agli stranieri, a chi è emarginato e deriso e messo ai margini dalla società d’oggi, con quello stile ironico, ma intellettuale e profondo, tipico di De Andrè.

L’evento è co-organizzato dal Comune di Roccavione che per l’occasione mette a disposizione una location d’eccezione: i Giardini D’Ara titolati agli ex sindaci Donadei, Giusta e Giraudo. Il titolo del concerto, quindi, non richiama solo il verso di uno dei brani più celebri di Fabrizio De Andrè, ma anche la particolarità di un luogo che saprà donare un coinvolgimento totale: il pubblico, infatti, potrà assistere prendendo posto nelle numerose panchine e muretti del parco, portare con sé una coperta, ricercare la propria angolazione preferita, distendersi, e godersi le melodie che daranno il via all’estate roccavionese, al fresco, sotto le chiome degli alberi, all’ombra dell’ultimo sole.