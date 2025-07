Una settimana per rallentare e ricominciare: a Cissone, il Summer Camp che unisce lavoro, natura e connessioni vere

Ottantadue abitanti, un salone polivalente, una vista che abbraccia l’Alta Langa. E ora anche un Summer Camp. Dal 23 al 31 agosto, Cissone ospita per la prima volta una settimana interamente dedicata al lavoro da remoto e alla connessione tra persone, all’interno del progetto CissCoworking, già avviato nei mesi scorsi. Il borgo diventa così un laboratorio di presenza e rallentamento, in cui i partecipanti potranno alternare sessioni di smart working, attività nella natura, laboratori e momenti di condivisione.

Il progetto nasce da un’idea di Michela Bertaina, formatrice e consigliera comunale, promotrice del coworking gratuito già attivo a Cissone. “Abbiamo voluto creare uno spazio per lavorare, ma anche per fermarsi, ascoltarsi, intrecciare relazioni che vanno oltre la rete”, racconta. Durante la settimana saranno proposte due masterclass gratuite: una tecnica, tenuta da Fabio Biondi, formatore riconosciuto e Google Developer Expert, dedicata al mondo del frontend – ovvero l’interfaccia visibile e interattiva di siti e applicazioni web – e una personale, condotta dalla stessa Bertaina, sulle soft skill, con un focus su ascolto, obiettivi e crescita relazionale.

Il programma include anche attività all’aperto, come trekking, piscina panoramica, escursioni in ebike e serate tematiche, pensate per favorire il confronto e la condivisione tra i partecipanti. Tutte le attività sono gratuite o con costi calmierati, grazie a sconti e convenzioni attivate sul territorio, anche per il pernottamento. L’organizzazione supporta i partecipanti nella ricerca dell’alloggio e nella possibilità di condividere gli spazi.

“Non vogliamo creare un evento chiuso, ma un’occasione per incontrarsi, mescolare competenze e visioni in un luogo che invita alla cura e alla lentezza”, spiega ancora Bertaina. Per partecipare è necessario compilare il form disponibile al link ufficiale