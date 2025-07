Fatale lo scontro con un’auto a Cherasco: salgono a cinque i motociclisti morti in meno di un mese sulle strade della Granda

Dopo un giugno tragico, chiuso domenica con un bilancio di ben otto vittime, inizia nel peggiore dei modi il mese di luglio sulle strade della Granda.

A dare notizia dell’ennesimo mortale il servizio regionale di emergenza 118, intervenuto in soccorso a un motociclista che nella mattinata di oggi è andato a scontrarsi violentemente con un’automobile mentre percorreva via La Morra a Cherasco, nella zona collinare al confine tra la città delle Paci e il centro langarolo.

L’allarme è scattato alle 11.06. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai sanitari, intervenuti con un’ambulanza medicalizzata.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto, insieme ai sanitari, stanno operando i Carabinieri della Compagnia di Bra, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e la Polizia Locale cheraschese, chiamata a prestare assistenza per la viabilità.

L’incidente di questa mattina porta a un totale di 18 il numero delle vittime della strada in provincia dall’inizio dell’anno.

DICIOTTO VITTIME DALL’INIZIO DELL’ANNO

Una triste contabilità aggiornata nell’ultimo fine settimana coi due sinistri causa della morte di altri due motociclisti. Profonda sensazione ha suscitato nell’Albese la scomparsa di Gilberto "Gil" Calleri, assicuratore di Grinzane Cavour e figura nota nel mondo dei motori, tra gli organizzatori del Rally di Alba, morto in ospedale a Mondovì per le conseguenze dell’incidente occorsogli nella serata di sabato a Carrù (leggi qui).

Poche ore più tardi, nel primo pomeriggio di domenica 29 giugno, il sinistro che a Ormea, lungo la Statale 28, è costato la vita a Claudio Prioglio, 44enne nativo di Albenga e residente ad Andora, dove insieme alla famiglia gestiva il ristorante U' Ciassà, in via Carminati (leggi qui).

CINQUE MOTOCICLISTI MORTI NELL’ULTIMO MESE

Altri due motociclisti avevano perso la vita nelle scorse settimane. Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, in via Alba a Savigliano, si era infatti verificato lo scontro in moto che era costato la vita a Guido Giovanni Marro, trentenne agente di Polizia Penitenziaria di origine campana in servizio a Saluzzo. I funerali del ragazzo si sono poi tenuti a Cervinara, in provincia di Avellino.

Una decina di giorni prima, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, lo scontro che, sulla Provinciale 260, era costato la vita a Giacomo Cacciolatti, studente liceale di Envie di appena 18 anni.

***

Articolo in aggiornamento