Palloni da calcio lanciati nel campo del carcere con dentro cellulari per i detenuti: a processo in due

Cellulari nascosti nei palloni da calcio e lanciati nel campo del carcere di Saluzzo. Sarebbe stato un piano quasi perfetto, se solo A.M. e G.F., ora a processo in tribunale a Cuneo, non fossero stati beccati dagli agenti della polizia penitenziaria.

“In 17 anni di carriera non ho mai visto una cosa simile” ha spiegato in aula l’assistente capo che il 7 luglio 2021, facendo l’ultimo turno di guardia, vide una persona scavalcare il muro di cinta e buttare un pallone. “Ho capito dopo che si trattava di A.M. - ha proseguito- L’antiscavalcamento non funzionava e lui disse che aveva perso questi tre palloni e che era insieme a sua zia: ma io non ho visto nessuno nei paraggi e l’ho accompagnato per l’identificazione”.

Ad alimentare, poi, i sospetti dell’agente, il fatto che l’uomo avesse gli auricolari e parlava al telefono: “Abbiamo aperto i palloni e dentro c’erano i cellulari - ha proseguito- Erano stati cuciti bene, ma prendendoli in mano si sentiva un rumore strano. Al mio arrivo i palloni presenti erano tre, io ne ho visto volare uno”.

La signora, G.F., poi, una volta rintracciata, risultò venire da Casoria, ma l’agente non sapeva se visitasse regolarmente il carcere: “Per quello che ne so - ha continuato - i palloni sarebbero stati indirizzati al campo sportivo, ma da quel giorno una direttiva impose di ritirare tutti i palloni”.

Ora A. M. e G. F. devono rispondere di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il 24 settembre, la prossima udienza.