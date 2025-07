Merlino Pubblicità & Cuneo Granda Volley: quando la Partnership Vola Alto

Merlino Pubblicità, baluardo dell'innovazione nel campo della comunicazione e della personalizzazione, rafforza il suo impegno nel mondo dello sport attraverso una partnership strategica e di successo con la Cuneo Granda Volley. Un'alleanza che non si limita al mero supporto economico, ma che incarna una visione condivisa di crescita, valori e sostenibilità.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Giorgio Merlino, titolare dell'azienda, per esplorare le motivazioni e i benefici che animano questa collaborazione. La pallavolo femminile di A1, in costante ascesa, si rivela non solo un eccellente veicolo di principi sportivi, ma anche un'opportunità di marketing ineguagliabile per le imprese lungimiranti.

Merlino Pubblicità: Un percorso di eccellenza e innovazione

Fondata nel 1960 da Jonne Merlino come impresa artigiana a Pianchivozzo, Merlino Pubblicità ha saputo evolversi fino a diventare una SRL con sede a Ceva. L'azienda si distingue per la sua vasta offerta di oggetti pubblicitari, gadget, etichette, calendari e abbigliamento personalizzato. La sua presenza, prevalentemente in Piemonte e Liguria, si estende su scala nazionale grazie al marchio Promova, dedicato alle vendite per corrispondenza. Ma è nell'impegno verso lo sport, e in particolare con la Cuneo Granda Volley, che l'azienda esprime appieno la sua filosofia, promuovendo valori condivisi e aprendo nuove opportunità.

Il motore della partnership: Visibilità e Valori Condivisi

Quando gli chiediamo quali siano le ragioni strategiche che hanno spinto Merlino Pubblicità a sposare la causa della Cuneo Granda Volley, Giorgio Merlino è chiaro: "Volevamo ampliare la conoscenza della nostra ditta sul territorio cuneese e piemontese. Essere al fianco di una squadra di pallavolo in A1 ci garantisce una visibilità estesa a livello nazionale, fondamentale per un'azienda che opera in tutta Italia. Inoltre, puntiamo a rafforzare le collaborazioni con gli altri sponsor".

La partnership ha preso il via due anni fa, spinta da una sana curiosità e da una tradizione familiare già radicata nel sostegno sportivo. "Nostro padre aveva già intrapreso questa strada sponsorizzando la squadra di basket di Ceva," racconta Merlino. "Noi siamo sempre stati vicini alla pallavolo e abbiamo sempre amato questo sport".

Sponsorizzare Oggi: Marketing, Valori ESG e Benefici Concreti

In un panorama di investimenti in marketing sempre più competitivo, quali benefici concreti può attendersi un'azienda che decidesse di sponsorizzare la Cuneo Granda Volley? Merlino sottolinea un aspetto cruciale: "Anche per un'azienda di alto livello, in un'ottica di politiche ESG (Environmental, Social, Governance), questa partnership rappresenta un giusto compromesso tra marketing e supporto ai stakeholder della propria zona".

Un'affermazione che evidenzia come la sponsorizzazione sportiva, oggi, vada ben oltre la mera esposizione del brand, abbracciando una dimensione etica e sociale di grande valore.

Merlino conclude l'intervista ribadendo l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la sostenibilità: "I nostri progetti sono sempre mirati al progresso, specialmente nelle metodologie di stampa. Stiamo puntando molto sulla cura dell'ambiente e sull'utilizzo di materiali riciclati a basso impatto."