Al MUDI di Alba torna “MUdiSERA”: visite serali con brindisi sul campanile della Cattedrale

Nel mese di luglio il MUDI – Museo Diocesano di Alba apre le sue porte dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, mentre sabato e domenica l’orario si estende dalle 14.30 alle 18.30. Tra gli appuntamenti più attesi c’è “MUdiSERA – 45 metri sopra Alba”, speciale visita guidata serale con brindisi in cima al campanile della Cattedrale di San Lorenzo, in programma venerdì 11 luglio con due turni alle 18.30 e alle 20.00.

L’evento offre l’opportunità di salire lungo gli antichi scalini dei campanili del X e XII secolo per ammirare Alba, la città dalle cento torri, da una prospettiva unica al tramonto. La visita include anche il percorso archeologico nei sotterranei della Cattedrale, dove si possono scoprire importanti testimonianze romane e medievali, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e un fonte battesimale del VI secolo.

Il contributo di partecipazione per la visita guidata con brindisi è di 10 euro per gli adulti, con tariffe ridotte e gratuità per i più piccoli e abbonati Torino Musei. La prenotazione è obbligatoria per garantire gruppi limitati. In caso di maltempo, il brindisi si terrà al coperto nel Museo Diocesano.

L’ingresso si trova in Piazza Rossetti, dall’accesso al campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Un’occasione imperdibile per vivere Alba da un punto di vista suggestivo e scoprire le radici storiche della città.