Cherasco Classica: musica giovane e tradizione si incontrano tra note e profumi d’acqua

Come per gli anni passati l’Associazione De Musica Clarascum organizza una nuova edizione di Cherasco Classica, concerti di musica classica con artisti giovani o poco noti offrendo loro un'opportunità di fare musica dal vivo con un pubblico attento e preparato, in ambienti che sappiano coniugare bellezza e accoglienza.

Il progetto vuole valorizzare il ruolo culturale e sociale della musica nel territorio - in quanto mezzo di aggregazione, arricchimento artistico e di formazione, portatrice di tradizioni, ma anche di nuove possibilità.

Il progetto prevede la collaborazione del comune di Cherasco, del comune di Bra, dell’associazione Giulia Falletti di Barolo con la condivisione di best practices e l’adozione di standard comuni in termini organizzativi dovuti alle pregresse esperienze maturate, con l’intento di promuovere uno sviluppo più equilibrato e integrato.

Le proposte musicali si offrono a un bacino di utenza più vasto, dando più opzioni e accesso a una gamma più varia di proposte qualificate e originali. Iniziative congiunte possono rafforzare i legami sociali e culturali tra le comunità, promuovendo l’integrazione e la coesione sociale.

LA MUSICA COME ESPERIENZA SENSORIALE

Dopo aver soddisfatto l’orecchio, viene sempre proposta una “degustazione olfattiva” con Acqua di Cherasco: un'esperienza sensoriale unica, che permette di immergersi in un mondo di profumi e memorie storiche legate a questa località del Piemonte. Acqua di Cherasco è un'acqua profumata dal carattere antico, utilizzata storicamente come essenza aromatica per vari usi, dalle funzioni terapeutiche a quelle cosmetiche.

Durante la degustazione, i partecipanti vengono invitati a chiudere gli occhi e concentrarsi sugli effluvi che l'acqua emana. Ogni respiro rivela una stratificazione di note che evolvono, dando vita a un crescendo di sensazioni olfattive che stimolano non solo il naso ma anche l'immaginazione, evocando ricordi che creano una connessione tra passato e presente. La degustazione si rivela quindi un momento meditativo, dove si riscopre il potere evocativo dei profumi che in fondo raccontano storie.

CONCERTO 9 LUGLIO

Souvenir

UNSG Pollenzo - Porticato tavole accademiche

Lorenzo Marasso, pianista e direttore d’orchestra originario di Torino, oggi è attivo a Seattle dirige la Seattle Chamber Orchestra e conduce un programma radiofonico dedicato alla musica classica. Noto per la sua sensibilità artistica e la scelta di repertori originali tra classici e opere contemporanee. Ha studiato al Conservatorio di Milano e alla Royal Accademy of Music di Londra, si esibisce regolarmente in progetti che uniscono musica, ricerca e creatività. Il 9 Luglio suonerà su un bellissimo piano Erard gran coda del 1904 musiche di Haydn, Mozart, Chopin, Franck e Liszt.

CONCERTO 11 LUGLIO

Nuovi itinerari

Piazza Falletti di Barolo

Gli Open Trios sono un gruppo di musicisti provenienti da ambiti diversi, Musica classica, Jazz, etnica e world music, uniti da un percorso di ricerca condiviso. Si esibiscono in formazioni variabili e propongono repertori originali o poco noti, spesso arricchiti da narrazione e contaminazioni sonore. I loro concerti alternano musica e parole, per un’esperienza coinvolgente e multidisciplinare.

CONCERTO 5 AGOSTO

Il favoloso mondo del cinema

Parco Tesiland Roreto di Cherasco

Il Duo Dissonance nasce da un incontro durante un corso di perfezionamento e si distingue per la fusione di antico e moderno nella musica per fisarmonica. Diplomati con lode al conservatorio Cherubini di Firenze, dal 2005 hanno pubblicato diversi album, ottenendo riconoscimenti da Ennio Morricone e RadioTre Rai. Collaborano con artisti e compositori di rilievo, proponendo riletture e opere originali che superano i confini dello strumento.

CONCERTO 6 AGOSTO

Violini in transito

Chiesa di San Bartolomeo di Cherasco

Il Violnista Andrea Bertino si è diplomato al conservatorio di Milano sotto la guida del maestro krivensky, si è perfezionato con Brodsky, Gulli, Vernikov, Shikhmurzaewa e Schwarzberg. Musicista poliedrico si esibisce in vari generi, dalla classica al jazz, dalla musica popolare di varia estrazione al rock progressivo. Si è esibito in Italia, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Canada, Israele, Turchia, America Latina e Giappone.

Demetra Bertino, nipote di Andrea, violino, chitarra acustica e cori. Violino nel brano “INTRO” di J-Ax e Bianca Atzei.

CONCERTO 8 AGOSTO

Souvenir

Chiesa di San Gregorio di Cherasco

Mariacarla Cantamessa flautista e musicista, ha dedicato molti anni alla ricerca educativa e vive con molta passione la musica che da sempre è la sua “via maestra” come ama dire

Andrea Candeli, la passione per la chitarra nasce fin da bambino, non ricordo giorno senza chitarra tra le braccia, con gli studi classici si è trasformata successivamente in professione sia dal punto di vista didattico sia concertistico, ma la passione ha sempre fatto da traino alla sua attività. Suona con artisti straordinari, musicisti, attori, ballerino e cantanti, con i quali svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, come solista e in diverse formazioni cameristiche.

Le serate sono tutte alle ore 21, ad ingresso libero e gratuito. Per info 3397889466