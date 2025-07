I Cavalieri di San Michele del Roero celebrano la Festa d’Estate all’azienda Carlin De Paolo

I Cavalieri di San Michele del Roero si sono ritrovati sabato 28 giugno in occasione della “Festa d’Estate” che è stata organizzata e ospitata presso l’azienda vitivinicola “Carlin De Paolo” in Frazione Gorzano, nel territorio del Comune di San Damiano d’Asti.

Franco, Giusy, Giancarlo, Davide, Lorenzo, Paolo, Cinzia, Ornella, Mario, Francesca, Carlotta, Simone, Chiara, Serena, hanno raccolto il testimone del nonno Carlin e del bisnonno Paolo e oggi portano avanti l’azienda che ha accolto, in una delle giornate più calde dell’estate, i Cavalieri per la celebrazione della Festa d’estate in modo familiare, allegro e con grande disponibilità e sensibilità.

"La nostra famiglia – ha spiegato Franco – s’identifica quotidianamente nel nostro stesso marchio, dal quale trae forza e determinazione, per affrontare a lunghi passi il duro cammino della vita. Siamo un’azienda a conduzione familiare giunta ormai alla quarta generazione, da sempre dedita esclusivamente alla produzione e alla vendita di vini".

La Festa d’estate rappresenta il momento in cui i Cavalieri si ritrovano in attesa di settembre quando le attività riprenderanno in direzione degli impegni e delle iniziative della fase conclusiva dell’anno. È quindi l’occasione di bilanci per quanto riguarda i primi sei mesi di attività da parte del sodalizio guidato dal Gran Maestro Carlo Rista e di programmazione degli appuntamenti autunnali.

Come sempre sono state l’allegria e la musica a rallegrare la serata: Valente Cagnasso e Marco Voglino, con Matteo Ganci in veste di “guest star” del repertorio di Gipo Farassino, hanno animato e rallegrato la serata alternando brani della tradizione piemontese e gli evergreen degli anni ‘60.

Conduttore della serata è stato il vice-Gran Maestro Paolo Chiavarino che ha ringraziato tutti i collaboratori che concorrono alle iniziative dell’Ordine, tra cui l’appena conclusa selezione e degustazioni del Concorso Enologico 2025. Ha pure intervistato la famiglia De Paolo e annunciato il numero estivo de “La Ra” il periodico dell’Ordine che vede in cantiere il numero di agosto.