Riapre Lemon Park: il parco divertimenti estivo da non perdere a Limone Piemonte

Anche quest’estate torna a grande richiesta Lemon Park, il coloratissimo parco divertimenti di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. L’edizione 2025 sarà aperta dal 5 luglio al 31 agosto, nella consueta cornice della località Maneggio, in via San Giovanni.

Con una varietà di attrazioni pensate per ogni fascia d’età, Lemon Park è il luogo ideale per trascorrere giornate di spensieratezza tra giochi, risate e avventura, circondati dalla natura.

Attrazioni per tutti i gusti:

Gonfiabili: un’ampia area con strutture colorate e sicure per il massimo del divertimento.

Soft air: per sfide emozionanti in totale sicurezza.

Tappeti elastici: salti senza fine per bambini e ragazzi.

Jumping "Salta Salta": adrenalina sospesi in aria!

Area giochi attrezzata: pensata per i più piccoli, in totale tranquillità.

Zucchero filato e intrattenimento: per una vera atmosfera di festa.

Ristorazione: diverse aree ristoro dove gustare piatti tipici, panini, carne alla griglia e gelati.

Grande Novità 2025: confermato il gonfiabile “ROMA CAPUT MUNDI”

Anche per l’edizione 2025, torna l’imponente gonfiabile a tema Impero Romano, tra i più spettacolari e apprezzati dello scorso anno. “Roma Caput Mundi” sarà di nuovo protagonista con:

25 metri di lunghezza e 8 metri di altezza

Scivoli, ostacoli, pareti da arrampicata e aree per saltare

Scenografia immersiva con riproduzioni monumentali ispirate alla Roma antica

Materiali certificati e realizzazione in linea con le più moderne normative di sicurezza

Un’attrazione unica in provincia di Cuneo che unisce gioco, storia e avventura in un'esperienza coinvolgente per bambini e famiglie!

Orari di apertura 2025:

Feriali: dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

Festivi: orario continuato dalle 10:30 alle 20:00

Chiusura settimanale il martedì fino al 5 agosto

Dal 6 agosto in poi, aperto tutti i giorni

Informazioni utili:

Dove: Località Maneggio, Via San Giovanni 36 – Limone Piemonte (CN)

Telefono: 335.8243345

335.8243345 Facebook: Lemon Park

Instagram: @lemon_park19

Email: jarnomarro@hotmail.it

Varie opportunità di ristoro disponibili nelle immediate vicinanze.

Come arrivare

In auto:

Da Torino: Autostrada A6 Torino-Savona → uscita Fossano → seguire per Limone Piemonte.

Da Cuneo: Strada Provinciale 259 in direzione Limone Piemonte.

Dalla Liguria e dalla Costa Azzurra (Nizza, Ventimiglia, Imperia):

Grazie alla riapertura del Colle di Tenda , è nuovamente possibile raggiungere Limone Piemonte dal versante francese e ligure in modo comodo e veloce.

Da Ventimiglia o Nizza: SS20 → Tunnel del Colle di Tenda → direzione Limone Piemonte.

Ottima soluzione per chi proviene da Liguria di Ponente, Costa Azzurra o entroterra savonese

Lemon Park ti aspetta per un'estate piena di emozioni, gioco e relax in montagna! Un appuntamento fisso per famiglie, bambini e turisti alla ricerca di svago e natura.