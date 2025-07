Un laboratorio creativo con biciclette usate chiude la rassegna “L’albero racconta…” alla Biblioteca di Alba

Sotto i portici della Biblioteca arriva Wonder Bikes – la bicicletta genera meraviglia, un laboratorio creativo per bambini e famiglie che parte da biciclette usate per dare loro una nuova forma e un nuovo utilizzo.

Sette postazioni interattive daranno vita a una giornata all’insegna dell’arte e della fantasia. I partecipanti troveranno la bici mischia colore, la ruota spirografica, i ciclo timbri… e molte altre proposte pensate per scatenare la creatività e divertirsi insieme.

Massimo Pini ed Erica Brioschi, i creatori di Wonder Bikes, saranno a disposizione di adulti e bambini per seguirli nelle loro sperimentazioni e nella scoperta delle infinite possibilità che le biciclette offrono.

Il laboratorio sarà aperto a ciclo continuo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Al termine dell’attività i partecipanti potranno portare a casa i lavori realizzati.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468