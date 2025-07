Liceo Classico “Govone” di Alba: protagonisti attivi nella rassegna letteraria estiva al Castello di Perno

Dopo il successo straordinario dell’incontro con il prof. Mario Barenghi, che ha registrato una partecipazione calorosa e un vivo interesse da parte del pubblico e della critica, prosegue con grande attesa la rassegna letteraria estiva “I Mercoledì al Castello di Perno”, con un nuovo appuntamento dedicato alla figura e all’opera di Italo Calvino. Mercoledì 9 luglio alle 18:30, le antiche mura del Castello accoglieranno tre relatori d’eccellenza, pronti a guidare il pubblico lungo i sentieri molteplici e affascinanti della scrittura calviniana.

Giuseppe Conte, poeta e romanziere di fama internazionale, già finalista al Premio Strega, vincitore del Premio Bagutta, tradotto in 19 lingue e insignito del titolo di Miglior poeta europeo dell’anno a Dubai, offrirà una lectio magistralis intensa e personale. Amico di Calvino, Conte condividerà aneddoti inediti delle loro frequentazioni, esplorerà i simbolismi delle tartarughe tra Palomar e Il ragazzo e l’oceano e racconterà la sua esperienza unica come lettore del manoscritto delle celebri Lezioni americane. Accanto a lui, le studiose sanremesi Daniela Cassini e Manuela Ormea approfondiranno il ruolo cruciale della Resistenza nella formazione umana e intellettuale di Calvino. Il loro intervento illustrerà l’impronta etica e politica che quell’esperienza lasciò nella sua produzione letteraria, offrendo una riflessione attuale sullo scrittore come intellettuale visionario, lucido interprete del proprio tempo e profetico anticipatore delle sfide contemporanee.

L’incontro sarà introdotto da Francesca Rotta Gentile, docente di lettere presso il Liceo Cassini di Sanremo – il liceo frequentato da Italo Calvino – e ideatrice del progetto inserito nel Festival Letterario “Cervo in blu d’inchiostro”, e dal prof. Gregorio Gitti, professore ordinario di Diritto Civile all’Università degli Studi di Milano e proprietario del Castello di Perno. L’evento vedrà anche la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti del Liceo Classico “Govone” di Alba e della Libreria La Torre, a testimonianza di un dialogo intergenerazionale e vivo con la letteratura.