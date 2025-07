Corsa in montagna: dominio cuneese ai campionati regionali di staffetta

Domenica 29 giugno a Rivera di Almese si è svolta la 1° edizione della Staffetta dei Due Monti – Memorial Piergiorgio Chiampo, inserita nel circuito Eco Regione Piemonte come 6° prova. La manifestazione ha inoltre assegnato i titoli regionali assoluti e master di Staffetta ed era valida come 3° prova del CdS Assoluto di corsa in montagna. Ha organizzato Atl. Giò 22 Rivera.

Al maschile, tre i frazionisti per ogni squadra, 7,55 i km che ognuno doveva percorrere (con dislivello positivo di 355 metri). Successo di Pod. Valle Varaita con Stefano Bagnus, Simone Giolitti ed Elia Mattio con tempo finale di 1h32:08. La squadra cuneese festeggia anche i due migliori tempi individuali: Elia Mattio (30:11) e Simone Giolitti (30:19). Sul podio salgono anche Atl. Giò 22 Rivera (Enrico Martino Oddone – suo il terzo miglior tempo individuale con 31:12, Alessandro Boschis, Paolo Gallo) con 1h:34.30, e Atl.Susa Adriano Aschieris (Stefano Vota, Nicolò Buti, Andrea Pelissero) con 1h35:47. Il titolo regionale Master A va a GSA Valsesia (Carlo Torello Viera, Alan Piletta, Massaro, Enzo Mersi), quello Master B al GS Fulgor Prato Sesia (Davide Tosetti, Alessio Aleppo, Gildo Moretti).

Al femminile, con due frazioniste per squadra, festeggia Atl. Saluzzo, campione regionale con Matilde Bonino e Noemi Bouchard, con crono finale di 1h:17.54. Secondo posto per Pod. Valle Varaita di Anna Ruatta e Giulia Giolitti (1h:21.49), al terzo posto GSA Valsesia con Alessia Minazzi e Chiara Scoccini (1h24:10).

Il titolo regionale Master A va ad ASD Dragonero con la coppia composta da Elisa Almondo ed Eufemia Magro mentre quello Master B va a GSA Valsesia di Maria Giovanna Cerutti e Anna Manara. Migliori tempi individuali, nell’ordine, per Bonino (38:01), Giulia Giolitti (39:03), Bouchard (39:52).