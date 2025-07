"Grazie guerriero": l'Amatori basket Savigliano saluta Stefano Baruzzo

L’Amatori basket Savigliano saluta Stefano Baruzzo, giocatore diventato negli anni una vera e propria bandiera biancorossa che lascerà le Pantere dopo 5 anni tra C Silver, Gold e unica e soprattutto la Serie B Interregionale.

La lettera della società.

Stefano Baruzzo ha comunicato in questi giorni la volontà di non prendere parte alla prossima stagione agonistica con le Pantere per dedicare più tempo alla sua famiglia. Per molte partite abbiamo ammirato la sua grinta e determinazione, che lo hanno sempre distinto: anno dopo anno Stefano è cresciuto tecnicamente diventando un giocatore fondamentale per la nostra Società, dal quale iniziare ogni anno ad allestire una squadra competitiva. È stato un esempio per i giovani del vivaio credendo nel lavoro in palestra e coltivando le proprie qualità con passione. Ora non possiamo che ringraziarti per i bei momenti passati insieme come giocatore ma soprattutto come persona.