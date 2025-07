Handbike: Polisportiva P.A.S.S.O. sugli scudi a Parma

Domenica 29 giugno, ben tre atleti del sodalizio del presidente Maurizio Tallone hanno partecipato alla quarta edizione della prova “1H Parma Handbike” di ciclismo paralimpico, gara nazionale valida come Coppa Italia di società: lo stesso Tallone, Malkov Illa, neo tesserato ucraino e Diego Colombari, ritornato alle gare agonistiche dopo oltre un anno.

Sul percorso cittadino molto veloce e agonisticamente parlando poco tecnico, in virtù delle poche curve a disposizione, i portacolori cuneesi hanno ben figurato contro avversari decisamente agguerriti, portando a casa un ottimo punteggio di società.

Per il presidente terza gara stagionale (l’8 giugno scorso aveva gareggiato sul circuito automobilistico di Monza, terminando 7° di categoria) e 9° posto finale nella categoria h4; sempre per la stessa categoria alla sua seconda gara (aveva anch’egli gareggiato a Parma) Malkov Illa termina la propria fatica al 13° posto.

“Siamo molto felici di avere in squadra con noi questo splendido ragazzo, venuto in Italia con moglie e figli in seguito allo scoppio della guerra Russia-Ucraina, il quale sta prendendo sempre più confidenza con la sua handbike e siamo sicuri che presto si prenderà delle belle soddisfazioni; per quanto riguarda il sottoscritto sono molto soddisfatto dei piazzamenti che sto ottenendo, la preparazione invernale sta pagando.”, commenta un raggiante Tallone.

Sicuramente gli occhi degli addetti ai lavori erano puntati sull’ex campione paralimpico di Tokyo 2021 nel team Relay con Paolo Cecchetto e Luca Mazzone, il quale dopo la delusione di settembre scorso per la mancata convocazione per Parigi 24, aveva deciso di mettere a riposo la sua handbike e provare l’avventura dello sci, ma si sa che il primo “amore” non si scorda mai e così eccolo gareggiare e addirittura vincere.

“Non avevo preparato la gara assolutamente, ma ho accettato con gioia l’invito del nostro responsabile tecnico Remo Merlo, perché la P.A.S.S.O aveva bisogno di un altro atleta in gara; è stato bello tornare in sella in una gara agonistica e vincere è sempre speciale. Non ho mai smesso di allenarmi, anche se in una posizione completamente sdraiata, perché con il Politecnico di Torino a settembre proveremo un altro record del mondo di velocità, dopo quello ottenuto sulla breve distanza a fine settembre 24. Non voglio sbilanciarmi, ma forse qualche altra gara uscirà e naturalmente non mi accontenterò della partecipazione.”, afferma Colombari.

Un fine settimana dunque ricco di notizie e risultati per la P.A.S.S,O, sempre disponibile ad accogliere nuovi atleti, per provare le loro fantastiche handbike.