Il Tiro a Segno Nazionale di Mondovì fa centro: i suoi atleti collezionano risultati lusinghieri

Da sinistra: con il nastro verde Martina Forzano, in maglietta blu Pietro Ajraldi, in alto a destra Alice Giavelli, sotto Christelle Degiovanni. In basso da sinistra Chiara Abrate, Caterina Borgna, Francesco Castellino

Ottimi risultati per il Tiro a Segno Nazionale di Mondovì, con i suoi atleti protagonisti a livello regionale e nazionale.

Molti dei ragazzi allenati dal tecnico federale UITS-ISSF e delegato CONI, il saviglianese Fulvio D'Alessandro, si sono qualificati a livello nazionale e regionale nelle discipline accademiche di pistola ad aria compressa P10 e carabina ad aria compressa C10.

Martina Forzano, 11 anni, già medaglia d'oro al campionato nazionale giovanissimi 2024, si è qualificata nella categoria superiore ai campionati italiani 2025.

Qualificazioni per i veterani Caterina Borgna, Chiara Abrate, Francesco Castellino che saranno impegnati a Roma, in autunno, in un contesto di alto contenuto agonistico nazionale.

Anche il giovane Pietro Ajraldi, new entry di 11 anni, si è qualificato per gli Italiani e affronterà, per la prima volta, una gara particolarmente impegnativa nella capitale.

Ma la compagine monregalese, unica realtà agonistica di tutta la provincia di Cuneo ha espresso ben quattro campioni regionali: Christelle Degiovanni, Pietro Ajraldi, Francesco Castellino, Chiara Abrate.

La giovane Alice Giavelli si è poi qualificata per il Trofeo CONI a Lignano Sabbiadoro, facendo parte dei quattro migliori tiratori agonisti che andranno a rappresentare il Piemonte a livello nazionale.

Nota di merito per Federico Martini (nella foto qui sotto) che, nonostante un gravissimo incidente con conseguenze molto complicate, non ha mai fatto venir meno il suo determinato impegno agonistico sportivo costituendo un grande esempio per tutti i ragazzi.