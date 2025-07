L’Under 18 del Volley Busca si rafforza, ufficiale l’arrivo di Noemi Bina

Il lavoro per la nuova stagione è già in pieno fermento, e il Volley Busca continua a costruire con attenzione il proprio futuro, partendo dalla valorizzazione del settore giovanile. In quest’ottica, la società è felice di annunciare l’arrivo di Noemi Bina, promettente schiacciatrice classe 2009, che andrà a rinforzare la formazione Under 18.

Noemi approda a Busca dopo essersi formata nelle giovanili del Centallo Volley ASD e del Mondovì Volley, due realtà importanti per il panorama pallavolistico piemontese. Dotata di ottime qualità tecniche e di una grande voglia di crescere, si inserisce in un progetto che punta a dare spazio e responsabilità alle giovani atlete più meritevoli.

Con questo nuovo innesto, il Volley Busca conferma l’impegno nello sviluppo del vivaio e nella costruzione di un gruppo competitivo e ambizioso.

«Sono entusiasta e molto curiosa per la stagione che mi aspetta, durante la quale potrò confrontarmi con ragazze più grandi e migliorare molto. Farò di tutto per conquistarmi il posto e dare il miglior contributo e aiuto possibile» - ha dichiarato la nuova schiacciatrice buschese Noemi Bina.

A parlare dell’arrivo di Noemi Bina è il direttore generale Davide Bima, che si dice molto soddisfatto per questo nuovo innesto: «Siamo molto felici di accogliere un talento classe 2009 nella nostra squadra. Prestiamo sempre grande attenzione nella ricerca di giovani pallavoliste promettenti. Noemi ha già dimostrato il suo valore nelle passate stagioni, sia in palestra che nel beach volley, e siamo assolutamente contenti di averla nel roster dell’Under 18».