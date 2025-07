Oltre 70 appassionati golfisti si sono sfidati sul green di Cherasco per la 34ª edizione di ACI Golf

Il celebre green del Golf Club di Cherasco ha ospitato, domenica 29 giugno, 73 golfisti in gara per la selezione della 34ª edizione del campionato italiano ACI Golf, organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

Lorenzo Bonardo, Andrea Carrera e Andrea Moiso hanno conquistato il diritto di partecipare all’ambita finale unica, che si svolgerà a settembre all’Acaya Golf Resort, in provincia di Lecce. Anche quest’anno è stato assegnato il prestigioso “Memorial Brunello Olivero”, dedicato al compianto presidente dell’ACI Cuneo, ideatore dell’evento nato proprio a Cherasco e divenuto, negli anni, di rilevanza internazionale. Ad aggiudicarsi il Trofeo per l’ottavo “Memorial Brunello Olivero” è stato il socio dell’ACI Cuneo Lorenzo Bonardo.

Alla consegna dei premi sono intervenuti il presidente e il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli e Giuseppe De Masi con il consigliere ACI Cuneo Franco Robaldo, il vicepresidente ACI Cuneo Pier Giorgio Olivero e il presidente e direttore del Golf Club Cherasco, Giovanni Botta e Antonio Dovetta. A premiare il vincitore dell’ottavo “Memorial Brunello Olivero”, Lorenzo Bonardo socio dell’Automobile Club Cuneo – 1° Lordo, la signora Floria Olivero, accompagnata dalla famiglia.

I vertici dell’ACI Cuneo nel corso della tappa cuneese del circuito hanno voluto ricordare anche l’importanza del valore sportivo e culturale dell’automobile ed in particolare del Club ACI Storico che vuole essere una casa comune in cui i Soci – persone che condividono l’amore per l’auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività di cui in Italia sono state scritte pagine epiche ed indimenticabili – possano condividere passioni e iniziative.

La 34° edizione del campionato italiano ACI Golf ha preso il via in aprile e terminerà a settembre, sviluppandosi su 27 tappe nazionali. Ogni gara comprenderà un’unica competizione che permetterà ai qualificati di accedere alla finalissima che si svolgerà dal 22 al 26 di settembre sul campo dell’Acaya Golf Resort, splendida location nel cuore del Salento, in provincia di Lecce, a due passi dalla riserva naturale WWF Le Cesine e dal lido Ultima Spiaggia.

I vincitori della classifica “Socio ACI”

1° Categoria

1° Netto Lorenzo Bonardo

1° Lordo Mattia Siccardi

2° Netto Francesco Russolillo

3° Netto Mara Garra

2° Categoria

1° Netto Andrea Carrera

2° Netto Giorgio Costa

3° Netto Giovanni Manna

3° Categoria

1° Netto Davide Nervo

2° Netto Andrea Moiso

3° Netto Massimo Giachino

1° Ladies Mirella Albarello

1° Gentleman Silvio Sampò