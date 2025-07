Cuneo Granda Volley accoglie Erika Pritchard: un jolly a stelle e strisce per le Gatte

Dopo conferme e volti nuovi, il roster di Cuneo Granda Volley va delineandosi per l’avvio del prossimo campionato di Serie A1. Infatti la società è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Erika Pritchard, schiacciatrice statunitense classe 1999.

Erika è una giocatrice dalla grande versatilità, in grado di esprimersi al meglio sia in posto 4 che in posto 2. La classe ‘99 ha seguito il classico percorso universitario negli States, crescendo dal 2017 al 2021 tra le fila della University of Maryland. Qui è diventata la miglior realizzatrice all-time del suo college, venendo nominata nel First Team All-Big Ten (2018) e nella USA Volleyball Collegiate National Team (2020). Dopodiché, nell’ultimo anno universitario, si è divisa tra Penn State University e Vandœuvre Nancy Volley in Ligue 1 per la prima esperienza europea. La stagione successiva è passata in Svizzera al Volley Cheseaux, per poi tornare negli States nella Pro Volleyball Federation con Grand Rapids Rise per le annate 2023/24 e 2024/25.

“Sono grata per l’opportunità di giocare a Cuneo ed in Italia – ha raccontato un’emozionata Pritchard – Non vedo l’ora di misurarmi nel campionato più competitivo del mondo e di conoscere compagne e staff. Sono emozionata all’idea di avere la possibilità di crescere, migliorarmi e di vedere cosa l’Italia può offrirmi”.

“Pritchard saprà rivelarsi un innesto di livello grazie alle sue qualità ed alla sua versatilità – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini – Siamo sicuri che si inserirà al meglio nel gruppo e che il suo arrivo potrà aiutarci molto nella stagione che sta per arrivare”.

Da oltre oceano un jolly con determinazione e voglia di stupire: Pritchard è biancorossa. Avanti Gatte!