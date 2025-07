Trasporti, Cassetta (Milano Serravalle): "Con stazione rifornimento idrogeno puntiamo a decarbonizzazione"

(Adnkronos) - '''Quella di Carugate est è “la prima stazione delle cinque sulle nostre infrastrutture. Con questo progetto vogliamo offrire una risorsa energetica alternativa per raggiungere la decarbonizzazione che da qui al 2050, tutti dobbiamo lavorare per raggiungere”.

Lo ha detto Ivo Roberto Cassetta, amministratore delegato di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa, intervenendo oggi pomeriggio alla presentazione della prima stazione di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale a Carugate est (Mi), un’iniziativa di Fnm e Milano Serravalle – Milano Tangenziali. L’obiettivo è quello di avviare un modello di mobilità a idrogeno applicato al trasporto su gomma in Italia, a partire dallo snodo infrastrutturale di Carugate est, un punto chiave nel cuore della Lombardia.

“Svizzera e Germania sono le nazioni più strutturate - sottolinea Cassetta - con una rete di idrogeno e con la circolazione di mezzi a idrogeno. L’Italia si collega a loro, vuole ampliare questa rete e rispondere all'esigenza che la Comunità europea sta mettendo al centro dell'attenzione, la sostenibilità energetica e la mobilità sostenibile, anche attraverso i fondi Pnrr”.

Di fatto, il progetto prevede un investimento di 55,4 milioni di euro ed è cofinanziato dai fondi Pnrr e Ue.

“Vogliamo offrire un servizio che non c'è - rimarca l’ad - non c'è infrastruttura autostradale, non c'è concessionaria che abbia delle aree di rifornimento a idrogeno. Siamo una delle infrastrutture sulla rete europea. È questa la motivazione principale che ci ha spinti a sviluppare le nostre stazioni di rifornimento di idrogeno”, conclude.