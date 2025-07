Ucraina, Russia: "Conquistata tutta la regione di Luhansk"

(Adnkronos) - Le forze di Mosca hanno conquistato integralmente il Luhansk, una delle quattro regioni che la Russia ha illegalmente annesso in Ucraina nel settembre 2022. Lo ha dichiarato Leonid Pasechnik, capo nominato da Mosca della Repubblica Popolare di Luhansk. Se confermato, ciò renderebbe Luhansk la prima regione ucraina ad essere completamente occupata dalla Russia dopo oltre tre anni di guerra.

Non c'è stato alcun commento immediato da parte di Kiev in merito all'affermazione di Pasechnik. In un intervento al Primo Canale della Tv di Stato russa, andato in onda lunedì sera, Pasechnik ha affermato di aver ricevuto un rapporto "due giorni fa" in cui si affermava che il "100%" della regione era ora sotto il controllo delle forze russe.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, le forze di difesa aerea hanno distrutto nella notte 60 droni ucraini. "Nella notte scorsa, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 60 droni ucraini di tipo aereo - ha riferito il ministero - 17 sul territorio della Repubblica di Crimea, 16 sul territorio della regione di Rostov, 11 sulle acque del Mar d'Azov, 5 sul territorio della regione di Kursk, 4 sul territorio della regione di Saratov, 3 sulle acque del Mar Nero, 2 sul territorio della regione di Belgorod e 1 drone è stato distrutto sui territori delle regioni di Voronezh e Oryol".