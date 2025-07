A Boves tutto pronto per la “Festa d’la Madona”

Ritorna nel primo fine settimana di luglio la tradizionale “Festa d’la Madona” organizzata dalla Pro Loco dei Santi Coronati di Fontanelle di Boves, del presidente Stefano Bosio.

La festa inizierà venerdì 4 luglio, dalle 20, con servizio bar, sotto il tendone montato a fianco del viale che adduce al Santuario di Regina Pacis e, alle ore 21 ci sarà lo spettacolo teatrale piemontese de “La Compagnia del fia curt” con l’imperdibile commedia “Na lettera d’or”.

La festa proseguirà in grande sabato 5 con l’attesissima “Gran paella tra i canali” dove si potranno gustare antipasto, paella e dolce, a 22 euro, bevande escluse (12 euro sin a dodici anni, prenotazione entro mercoledì 2 luglio, dal Bar Yenga o dalla macelleria frazionale Da Davide). La serata proseguirà, dalle ore 21, con la coinvolgente musica dei Lou Pitakass che trascineranno i presenti in balli occitani da non perdere!

Domenica 6 luglio torna il Raduno vespa d’la Madona, Su e giù per le nostre valli. Un percorso moto culinario con la mitica due ruote Piaggio. Il ritrovo in Piazza è alle 9, con iscrizione e colazione.

Il giro motociclistico (di circa quaranta chilometri: Borgo San Dalmazzo, Rittana, Vignolo e Cervasca), partirà alle 10, con aperitivo campagnolo alle 11.

A pranzo, alle ore 13, la gran raviolata e, a seguire, la premiazione della vespa più vecchia. Saranno assegnati premi a sorteggio e, ogni partecipante, riceverà un goloso omaggio. L’iscrizione è di 20 euro per il pilota, 15 per il passeggero.

Per maggiori informazioni chiamare il 333.9942059 o il 347.4451003.

Alle 20 aprirà il bar con bevande e street food e, alle ore 21, saranno protagonisti i DJ Marco Marzi e Marco che chiuderanno la giornata di festa con la musica “Mega 90. Il grande format dance anni 90/2000”.

Lunedì 7 luglio, alle 20 ultima serata di festa con i Santi Coronato di Fontanelle che proporranno la “Sina del bunimur” una cena rustica ed in allegria durante la quale si potranno gustare un tris di antipasti, raviolata, formaggi e dolce, a 15 euro, bevande escluse, (10 euro sin a dodici anni, prenotazione entro mercoledì 2 luglio, dal Bar Yenga o dalla macelleria frazionale Da Davide) entro venerdì 4 luglio.

Alle 21 serata di liscio con Maurizio e la Band. Informazioni si possono avere dal Presidente, al 3474451003, Whatsapp al 3534671764. Possibilità di pagare anche con Sastispay.