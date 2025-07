Mondovì, si allarga la strada di accesso alla Madonnina: via Vasco già riaperta alle auto

Sono in fase di ultimazione i lavori in via Vasco per l'allargamento della strada di accesso che porta al complesso della Madonnina.

Una parte del muraglione è stata abbattuta consentendo l'allargamento della via che, in precedenza, rendeva impossibile la svolta e le manovre per auto e mezzi pesanti che erano costretti a fare manovra nella zona del Vescovile.

L'intervento è stato rapido e, anche se ancora in corso, la ditta privata che sta eseguendo l'intervento ha già rimosso i cartelli che indicavano la chiusura di via Vasco che, oggi, è di nuovo riaperta regolarmente al traffico veicolare, con un giorno di anticipo.

Contestualmente saranno effettuati anche lavori si sistemazione degli accessi della condotta idrica verso il complesso residenziale e realizzati una decina di posti auto ad uso pubblico.

LA VIABILITA' IN VIA VASCO

Oggi la strada è a doppio senso si circolazione, fatta eccezione per gli orari scolastici durante i quali viene istituito il senso unico di circolazione a salire (7.30-8.00 e 13.35-14.00).

Dopo un confronto tra amministrazione e residenti, che si è tenuto lo scorso aprile, si è deciso di NON modificare la viabilità, mantenendola come è attualmente e riservandosi di aggiornare il tutto quando i 70 alloggi della Madonnina saranno effettivamente occupati. A preoccupare è il numero di auto che aumenterebbe - soprattutto in orario scolastico e lavorativo.

Un'ipotesi, avanzata negli scorsi mesi, era quella di istituire un senso unico a salire in via Vasco, proposta che non ha convinto i residenti in quanto, come dimostrano i dati raccolti dalla Polizia locale, la strada è utilizzata maggiormente a scendere dal rione (circa 3200 veicoli contro 1300 a salire). Inoltre, un senso ascendente comporterebbe un maggiore traffico e ingorghi su piazza Maggiore. Per ora la situazione rimane invariata, in attesa di vedere come cambierà il traffico veicolare.