Scopri le incredibili offerte di Europrezzi 2.0: Qualità e Risparmio ogni giorno!

Sei alla ricerca di occasioni imperdibili per la tua casa e la tua cucina? Europrezzi 2.0, con la sua filosofia "PREZZI PAZZI TUTTI I GIORNI", è la destinazione che fa per te! Preparati a scoprire una vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi super convenienti.

Per la tua cucina: eleganza e praticità a prezzi incredibili

Rinnova il tuo set da tavola con le nostre proposte imbattibili:

Set 6 coltelli bistecca : Lame in acciaio e manici in plastica per un taglio perfetto, lavabili in lavastoviglie. Tutto questo a soli €2.00 alla confezione!

: Lame in acciaio e manici in plastica per un taglio perfetto, lavabili in lavastoviglie. Tutto questo a soli €2.00 alla confezione! Set 6 coltelli a punta tonda "black line": Con lame in acciaio e manici in plastica, ideali per ogni occasione, a soli €2.00 alla confezione.

Set 6 coltelli da bistecca: Lame in acciaio e manici in plastica per un taglio perfetto. Lavabili in lavastoviglie

Set 6 coltelli a punta tonda “black line”: Con lame in acciaio e manici in plastica, ideali per ogni occasione

Set 6 bicchieri in vetro 26.5cl "decoro city" : Porta un tocco di stile alla tua tavola. Ogni confezione (cartonetta da 6 bicchieri) costa solo €2.00. Sono lavabili in lavastoviglie e resistenti al microonde!

: Porta un tocco di stile alla tua tavola. Ogni confezione (cartonetta da 6 bicchieri) costa solo €2.00. Sono lavabili in lavastoviglie e resistenti al microonde! Set 6 tazzine in vetro con manico 70cl: Perfette per il caffè o il tè, anch'esse a soli €2.00 alla confezione. Lavabili in lavastoviglie e resistenti al microonde.

Set 6 bicchieri in vetro 26.5cl decoro “city”: Porta un tocco di stile alla tua tavola. Lavabili in lavastoviglie e resistenti al microonde

Set 6 tazzine in vetro 70cl: Perfette per il caffè, lavabili in lavastoviglie e resistenti in microonde

Organizzazione e comodità per la tua casa

Non solo cucina! Europrezzi 2.0 pensa anche alla tua casa:

Scarpiera 3 ripiani in legno: Con misure di 74x26xh48.5 cm, è facile da montare e costa solo €7.50. Perfetta per tenere in ordine le tue scarpe con stile.

Scarpiera 3 ripiani in legno: Con misure di 74x26xh48.5 cm, è facile da montare ed è perfetta per tenere in ordine le tue scarpe con stile

Dolcezza e freschezza per ogni gusto

Per i più golosi, Europrezzi 2.0 propone:

Fruttapec Cameo assortito: Disponibile nelle varianti 2:1, 3:1, 4:1 a soli €1.49. Prepara le tue confetture preferite con facilità!

Fruttapec Cameo Assortito: Disponibile nelle varianti 2:1, 3:1, 4:1. Prepara le tue confetture con facilità!

GELÌ confezione 10 stick da congelare: Gusti assortiti, 300g di pura freschezza a soli €0.75. Ideali per rinfrescare le tue giornate estive.

Gelì confezione 10 stick da congelare: Gusti assortiti 300g di pura freschezza. Ideali per rinfrescare le tue giornate estive

Dove trovarci?

Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:

PUNTI VENDITA

GENOLA Via Frassinetto 5

SALUZZO Via Cuneo 12

POCAPAGLIA Borgo San Martino 12

RIVAROLO Corso Re Arduino 83

Non perdere l'occasione di approfittare di queste offerte incredibili. Europrezzi 2.0 è sinonimo di qualità, convenienza e assortimento. Vieni a trovarci e scopri come arredare e rifornire la tua casa senza spendere una fortuna!