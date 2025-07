Dagli albori al futuro…ecco i protagonisti dell’EXPO della Sostenibilità 2025

L’“EXPO della Sostenibilità” nasce il 22 aprile 2023, in occasione della Giornata della Terra, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la sostenibilità a 360 gradi sul territorio di Alba. Fin dalla sua prima edizione, l’iniziativa ha riscosso un grande successo tra pubblico e media: “Buona la prima”, hanno titolato i principali giornali locali, riconoscendo il valore di un evento capace di coniugare conferenze con relatori di alto profilo, esposizioni di aziende e associazioni e una partecipazione ampia e consapevole. Per un’intera giornata, Alba si è trasformata nel centro della sostenibilità del territorio.

Nel 2024 il progetto cresce e si struttura ulteriormente, articolandosi in quattro grandi aree tematiche: Esposizione, Educazione, Conferenze e Live. Talk, incontri formativi, momenti di intrattenimento e workshop hanno dato vita a un palcoscenico dinamico, capace di accogliere visioni e prospettive differenti, coinvolgendo attivamente giovani, imprese, associazioni e istituzioni. L’EXPO è così diventato un ponte tra mondi diversi che, dialogando tra loro, contribuiscono a costruire una nuova cultura del “pensiero sostenibile”.

Infatti, in tale edizione i ragazzi sono stati coinvolti in un percorso dedicato, che ha combinato conferenze, workshop e attività sul territorio, inclusa la “Road to EXPO”, una sana competizione educativa pre-evento, focalizzata sulla tutela ambientale della città di Alba. Al termine, è stato assegnato all’istituto vincitore il titolo di “Scuola più green di Alba”. Le imprese hanno avuto un ruolo centrale: oltre a partecipare all’esposizione e conferenze con i ragazzi, hanno potuto dialogare e conoscersi l’un l’altra, trovando possibili punti di incontro e sinergie per sviluppare insieme progetti volti alla sostenibilità territoriale e aziendale. Anche le istituzioni, dal comune al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno accompagnato il progetto in tutte le sue fasi, dall’Opening di dicembre fino alle giornate principali di Aprile, contribuendo al dialogo tra le varie componenti del territorio.

Il format innovativo e lo spirito propositivo dell’iniziativa hanno attirato l’attenzione di numerose realtà istituzionali e territoriali. Fin dalla prima edizione, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sostenuto l’evento, partecipando in presenza nel 2023 e con un video-intervento nel 2024. Questo impegno si è ulteriormente rafforzato grazie alla partecipazione, al G7 Clima, Ambiente ed Energia, di una delegazione di giovani del Wild Life Protection ETS, chiamati a raccontare l’impatto positivo dell’EXPO della Sostenibilità appena concluso.

Anche nel 2025 il programma dell’EXPO della Sostenibilità, articolato in 8 giornate tra Torino e Alba, si è confermato come punto di incontro e di dialogo tra cittadini, istituzioni e imprese. È stato uno spazio in cui conoscersi, apprendere e collaborare, con l’obiettivo comune di accompagnare il territorio verso un futuro più sostenibile.

In particolare, le giornate del 22, 23 e 24 maggio, cuore dell’evento al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba, e quelle del 25, 26 e 27 aprile, con l’EXPO LIVE ospitato nel Cortile della Maddalena all’interno di una tensostruttura a forma di bolla (in concomitanza e collaborazione con VINUM, la Fiera internazionale del vino del Piemonte), hanno visto le imprese tra le principali protagoniste.

Oltre alle attività già previste per l’edizione 2024, le aziende hanno preso parte a incontri formativi, si sono presentate attraverso una vera e propria “Vetrina Interattiva”, dotata di QR code e pulsanti NFC, e hanno partecipato a numerosi momenti di networking dedicati alla creazione di nuove collaborazioni orientate alla transizione ecologica.



L’edizione 2025 ha coinvolto oltre trenta realtà, tra aziende consolidate, startup e liberi professionisti, tutte accomunate dall’adozione di valori, processi e politiche ispirate ai principi di sostenibilità ESG.

Nelle prossime settimane, alcune tra le realtà imprenditoriali più significative che hanno preso parte all’EXPO della Sostenibilità saranno raccontate all’interno di una rubrica dedicata. Non si tratterà di semplici presentazioni, ma di un racconto collettivo, capace di restituire l’immagine di un tessuto imprenditoriale in trasformazione, un ecosistema vivo che cresce grazie all’impegno condiviso e alla visione comune di un futuro più sostenibile, dentro e fuori l’iniziativa.