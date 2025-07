Karting: il team BT racing di scena sul circuito di Cremona

A posteri della soddisfacente prova sulle curve del kartodromo astigiano di Nizza Monferrato, il team BT racing è tornato in azione durante il fine settimana appena trascorso presso il circuito cremonese di San Martino del Lago. Una prova attesa, nonché la penultima del calendario della Coppa Italia di 1^Zona, dove i portacolori del team cuneese hanno cercato di difendersi al meglio.

A partire da Michele Tassone (Kart Sodì - TM), il quale ha dovuto “litigare” con l’assetto del proprio kart durante la giornata di sabato, salvo poi recuperare terreno dalla sessione di qualifica. La decima posizione assoluta raggiunta, lo ha traghettato nella domenica di gara, nella quale è riuscito a raggiungere l’ottava posizione assoluta nella categoria KZ2, dopo aver inseguito da vicino il gruppo che si “giocava” la quarta posizione. Il meteo ed il caldo torrido, ci hanno pensato poi a rendere il tutto più difficile, come commenta lo stesso Tassone: “È stato un fine settimana davvero complicato. La difficoltà maggiore è arrivata a causa del caldo torrido. Dal canto mio, ho provato a migliorare giro dopo giro, vista la poca esperienza in questa tipologia di circuito. Lo rivedevo dopo oltre un anno e devo dire che mi sono trovato tutto sommato bene. Ultima nota, il numero degli iscritti era davvero elevato, oltre duecento, con diversi pretendenti a campionati maggiori, qui nelle vesti di allenamento in vista delle tappe iridate”.

Proseguendo il racconto degli altri protagonisti, da segnalare qualche difficoltà in più, invece, per gli altri portacolori di casa BT racing. Per Andrea Ferrero e Pietro Sarvia, un fine settimana sfortunato, per via di alcuni contatti in pista che hanno costretto loro al ritiro in diverse fasi di gara. Costante e senza particolari eccessi, si può descrivere invece la gara di Marco Andreis tra le file della KZ Master (Kart Sodì motorizzato TM), che ha raggiunto anche in questa occasione un meritato successo di categoria.

Non era tra i presenti il giovanissimo dodicenne Gabriele Giribaldi, in quanto reduce da un week-end ad alta intensità nel Campionato Italiano Rotax sul circuito di Franciacorta, dove ha ottenuto dei risultati di assoluto spessore.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Karting di 1^Zona, l’appuntamento è per l’ultimo round, che andrà in scena i prossimi 25 – 27 luglio 2025 a Castrezzato.