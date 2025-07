La Cuneoginnastica si aggiudica il Premio “Didattica della Ginnastica” indetto dalla FGI

Ancora un importante riconoscimento per la Cuneoginnastica, che questa primavera ha partecipato al concorso nazionale “Premio Didattica della Ginnastica”, indetto dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Il concorso era rivolto alle associazioni sportive di tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze didattiche e metodologiche rivolte ai bambini dai 5 ai 10 anni.

La Cuneoginnastica ha realizzato un video racconto di 7 minuti, coinvolgendo bambini e tecnici dei propri corsi base, per documentare le attività proposte ai più piccoli e il lavoro educativo svolto quotidianamente in palestra. Tra le 60 società partecipanti da tutta Italia, la Cuneoginnastica è stata nominata tra le sei finaliste e, dopo essere stata convocata alla cerimonia di Rimini è stata proclamata vincitrice del concorso. Durante la cerimonia che si è svolta venerdì 27 giugno, nell’ambito della manifestazione nazionale Ginnastica in Festa 2025, è stato proiettato e commentato dal responsabile del progetto Prof. Giorgio Colombo il video premiato. Risultato prestigioso e insolito per il sodalizio cuneese.

Il titolo del video, IL GIOCO...LA MIGLIOR RISORSA DIDATTICA DELL'APPRENDIMENTO rappresenta il messaggio al quale la Cuneoginnastica vuole sensibilizzare. Nei corsi base infatti per tutte le età è il primo obbiettivo che l'associazione intende perseguire.

Il prestigioso riconoscimento è stato accompagnato da un kit pedagogico del valore di 3.500 euro, offerto dalla Federazione, che verrà utilizzato dalla società per arricchire ulteriormente l’attività in palestra dei piccoli ginnasti.

Grande la soddisfazione all’interno della società cuneese, che vede in questo premio non solo il riconoscimento di un lavoro ben fatto, ma anche una conferma del valore didattico del proprio metodo. Massimo è stato infatti il punteggio attribuito al videoracconto per il valore didattico. Il video vincitore, montato dal video maker Denis Brignone, è stato apprezzato per la qualità dei contenuti e per l’efficace rappresentazione dell’approccio educativo adottato nei corsi base societari.

Il filmato, in cui compaiono numerosi tecnici e piccoli allievi della Cuneoginnastica, verrà ora utilizzato – insieme ai video migliori – come strumento didattico ufficiale dalla Federazione Ginnastica d’Italia, che lo presenterà al Ministero dell’Istruzione per essere proposto come linea guida ai nuovi docenti immessi in ruolo di Scienze motorie, con l’obiettivo di favorire una corretta introduzione della ginnastica a scuola.



Un successo che premia la passione, la competenza e l’impegno quotidiano della Cuneoginnastica nella formazione dei giovani attraverso lo sport.