Volley maschile A3: Savigliano ingaggia Roberto Girotto

Dopo aver accolto il 2007 Giacomo Guiotto come primo tassello per il 2025/26, il Volley Savigliano è lieto di annunciare l’ingaggio di Roberto Girotto, che farà parte della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo nella prossima stagione.

Classe 2005, Roberto è un opposto alto 195 centimetri, che, nonostante la giovane età, vanta già una buona esperienza tra i grandi. Cresciuto pallavolisticamente nel Polisport Chieri, con cui ha iniziato a giocare a volley all’età di 13 anni, nel 2023/24, l’atleta originario di Santena ha fatto il “salto”, accasandosi al Cuneo Volley, con cui ha disputato il campionato di Serie C e di Under 19, vincendo il titolo interregionale contro Parella. Quindi, nell’ultima annata un nuovo step di crescita, con l’avventura a Ciriè, in Serie B.

Ora, la chiamata di Savigliano, che Girotto ha accolto subito con grande entusiasmo: “Quando sono stato contattato, non ci credevo. Non vedo davvero l’ora di iniziare questa nuova avventura, la mia prima in un campionato di Serie A. Il mio obiettivo è quello di migliorare tecnicamente e tatticamente, limando i miei punti deboli e valorizzando quelli di forza. Cosa spero di portare alla squadra? La mia voglia di dare tutto me stesso per la squadra, senza darmi mai per vinto. Credo di essere un giocatore che sa ascoltare i consigli e le correzioni da parte di allenatore e compagni e che è sempre disponibile per la causa”.

Il Volley Savigliano augura a Roberto di poter realizzare questi obiettivi, portando in alto il nome del Monge-Gerbaudo. Forza Savian!