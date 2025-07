Volley Savigliano: il giovane Andrea Marassi all’AeQuilibrium Cup

C’era anche un po’ di Volley Savigliano nel bel gruppo della selezione regionale del Piemonte maschile che ha conquistato un inatteso sesto posto all’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni 2025, importante manifestazione di pallavolo giovanile andata in scena ad Alberobello nell’ultima settimana di giugno.

Nel gruppo allenato dal selezionatore Stefano Mesturini, infatti, era presente anche lo schiacciatore Andrea Marassi, che è stato protagonista con i suoi compagni di una grande cavalcata.

Partiti dalla Pool B, infatti, i piemontesi hanno sfiorato l’accesso alla final four, chiudendo la prima fase al quinto posto e venendo di fatto estromessi dalle semifinali dall’Emilia Romagna. Quindi, il loro percorso è proseguito con il quadrangolare per l’assegnazione del 5° posto, nel quale, dopo aver superato per 2-1 la Campania, si sono arresi 2-0 contro la Liguria, festeggiando comunque una meritata sesta piazza.

La vittoria finale è andata, invece, alla Lombardia, al 20° trionfo nella manifestazione (e terzo consecutivo), che in finale ha superato il Lazio. Piazza d’onore, invece, proprio per l’Emilia Romagna, che a sua volta aveva una piccola rappresentanza saviglianese.

Faceva, infatti, parte del roster emiliano anche Fabrizio Fea, giocatore fossanese di proprietà del Volley Savigliano, che in questa stagione ha difeso i colori del Porto Robur Costa, società ravennate.

Una doppia soddisfazione a tinte biancoblu, quindi, che conferma il costante ottimo lavoro svolto a livello giovanile.