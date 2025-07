Vigor Cycling: vittorie e piazzamenti interessanti nelle ultime gare disputate

Attività intensissima con vittorie e piazzamenti per il Vigor Cycling.

Tutto è cominciato giovedì scorso nella gara serale tipo-pista di Manta, quando Simone Giolitti si è brillantemente imposto nella categoria giovanissimi G5, mentre Fabio Giordano ha occupato il terzo gradino del podio. Al via anche Ambra Balbis.

Negli allievi ottimo secondo posto di Luca Gugnino, mentre negli esordienti hanno gareggiato Dennis Solavaggione e Fabio Marino fra i nati del secondo anno, e nella classe di età 2012 Jacopo Altare, che si è aggiudicato una volata, ma successivamente vittima di crampi era costretto al ritiro. Tuttavia, sempre quest'ultimo godeva di ampie possibilità di rifarsi con un buon quinto posto ottenuto domenica ad Almenno San Bartolomeo nella bergamasca, dopo aver vinto anche un traguardo volante e soprattutto con la convocazione a difendere i colori della Rappresentativa Piemontese domenica prossima 6 luglio a Gorizia. Con lui ci saranno anche altri tre atleti della Vigor, ovvero il citato Dennis Solavaggione, e gli allievi Jacopo Galfrè e Luca Gugnino. Il forte corridore di Boves ha incassato domenica la quinta vittoria negli allievi, salendo quindi al primo posto per successi nella categoria. Al mattino ha disputato da protagonista la gara di Lurago d'Erba, valida come quarta prova del Giro della Provincia di Como, chiudendo tredicesimo tra i centoventi partenti, ostacolato nello stretto arrivo in salita. Piazzamento che gli ha permesso comunque di entrare nei trenta classificati davanti, passaporto necessario per potuto prendere parte anche alla cronoscalata del pomeriggio. E qui ha compiuto il suo straordinario exploit dominando la gara di 2 chilometri, con pendenze all'8% e chiusa in soli 3'47". Inoltre, nella combinata finale Luca Gugnino ha sfiorato il podio, ottenendo la quarta piazza. E ora da lui si attende una prestazione importante nel tricolore di Gorizia.

Detto della strada, nel settore del mountain bike da segnalare la settima posizione ottenuta da Fabio Marino in occasione della prova della Coppa Piemonte che si è svolta a Trontano nel VCO. Ai nastri di partenza anche Samuele Meiranesio stoppato però da una foratura.