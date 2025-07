Al Caffè letterario di Bra si legge “Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano”

La bellezza della preghiera come punto di partenza e insieme come viaggio. Come veicolo di amore e di speranza. Come raccordo tra le anime, come collante con Dio. E non solo bellezza fatta di contemplazione, ma da vivere, da cercare in se stessi e negli altri.

Ma come pregare? Il nuovo libro del sacerdote braidese don Marco Panero “Un tesoro da riscoprire. Le preghiere comuni del cristiano” (Àncora edizioni) «Ha la capacità di “scavare nel pozzo” della tradizione della Chiesa per aiutarci a riscoprire le preghiere più popolari, quelle che comunemente chiamiamo “del buon cristiano”, per offrircene una spiegazione chiara, lineare, accessibile a tutti e, allo stesso tempo, calda, intima, attenta alla vita. Come lo scriba sapiente, don Marco sa estrarre dal tesoro della Tradizione “cose nuove e cose antiche”, per crescere nell’esperienza e nella pratica delle cose spirituali. Ne risulta un piccolo manuale di vita spirituale, che richiama, con finezza pedagogica, a un vissuto cristiano integrale. Tutti potranno trarre qualche perla da questo scrigno» (dalla Prefazione del cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore).

«È un testo agile, che passa in rassegna in 10 capitoletti le principali preghiera della tradizione cristiana (l’Ave Maria, la Salve Regina, il Ti adoro, i quattro Atti, l’Angelo di Dio, l’Eterno riposo…), e ne offre un commento piano e ricco di spunti per la vita cristiana. Un testo accessibile a tutti, sostanziato però di una soda teologia e con un chiaro intento formativo ed evangelizzatore, a servizio della fede», spiega l’autore.

Una buona lettura, briciole di preghiera… e chissà, magari capita come con l’appetito, che spesso e volentieri viene mangiando...

Sinossi

Non c’è vita cristiana senza preghiera. Ma talora, per pregare, abbiamo bisogno di qualcuno che ci suggerisca le parole giuste, meglio ancora se condivise con l’intero popolo di Dio. La ricca tradizione della Chiesa ci mette a disposizione le preghiere comuni del cristiano, piccole gemme che sono davvero il tesoro dei piccoli e dei poveri.

Preghiere semplici, ma dense di dottrina e robusta spiritualità, che hanno guidato alla santità uomini e donne d’ogni età e condizione. Le loro voci risuonano nella nostra, quando recitiamo questi testi, in una commovente continuità che è il riflesso storico della cattolicità della Chiesa.

Queste pagine sono un invito a riscoprire questo tesoro, attraverso un commento piano e ricco di spunti per la vita cristiana. Attraversare queste preghiere è un promettente viaggio nelle grandi verità della nostra fede, che lascia il cuore colmo di consolazione e di fiduciosa speranza.

Biografia dell'autore

Marco Panero (1982), salesiano, è professore di filosofia morale presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e, attualmente, prelato consigliere della Penitenzieria Apostolica. Alla ricerca e all’insegnamento accademico affianca il ministero della predicazione. Con Àncora ha pubblicato “Nella tenda del convegno. Meditazioni di vita spirituale” (2023). Collabora con Silvia Gullino sulla nostra testata per la rubrica di ispirazione cattolica “Schegge di luce, pensieri sui Vangeli festivi”, online ogni domenica e nelle festività religiose.