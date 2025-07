Alba, venerdì inizia Collisioni 2025. Cosa cambia per viabilità e parcheggi

In occasione dei concerti del festival Collisioni 2025 in programma in piazza Medford ad Alba, venerdì 4 luglio alle 20.00, martedì 8 luglio alle 21.00, sabato 12 luglio alle ore 20.00 e domenica 13 luglio alle ore 20.00, sono stati predisposti alcuni provvedimenti sulla circolazione stradale vista l’importante affluenza di pubblico prevista.

Obiettivo è quello di rendere lo spazio destinato ai concerti sicuro per l’incolumità delle persone, assicurare ai mezzi di emergenza e pronto intervento il raggiungimento di ogni punto dell’area e garantire la fluidità del traffico ordinario cittadino.

Per questo Prefettura di Cuneo, Questura di Cuneo e Comune di Alba, che ha attivato il Centro Operativo Comunale, hanno stabilito di istituire:

- il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 6.00 alle 2.00 del giorno successivo venerdì 4, sabato 12 e domenica 13 luglio in corso Torino, inclusi i controviali, via Snider, corso Cillario, corso Canale, nel tratto compreso tra corso Torino e corso Bra;

- la sospensione temporanea della circolazione veicolare:

• in corso Torino, a partire dalle ore 17.30 fino al termine dei concerti nei giorni venerdì 4, sabato 12 e domenica 13 luglio;

• in corso Cillario e in corso Canale, nel tratto compreso tra corso Torino e corso Bra, dalle ore 17.30 fino al termine dello spettacolo di venerdì 4 luglio.

All'occorrenza, sotto la direzione e il controllo degli organi del Comando di Polizia Locale di Alba, in caso di intensi flussi di traffico sulle direttive in ingresso città, sarà vietato l'accesso ai veicoli in orari diversi rispetto a quelli indicati in corso Cillario, via Vivaro, corso Canale, nel tratto compreso tra corso Torino e corso Bra, corso Asti, nel tratto compreso tra corso Canale e strada Tagliata, indirizzandoli su percorsi alternativi, in particolare:

• dalla rotatoria del Rondò in direzione periferia

• dalla rotatoria di corso Asti/strada Tagliata in direzione A33 Asti-Cuneo

• via Vivaro/Cillario in direzione periferia

• via Ognissanti /corso Nebbiolo/SP 3 bis

Il piano prevede un servizio navette, già sperimentato con successo durante le passate edizioni, e un sistema di mappe interattive dei parcheggi (in allegato): cliccandovi sopra sarà possibile accedere a Google Maps per ricevere tutte le indicazioni sui tragitti da percorrere.

Le navette, gratuite e continuative, saranno disponibili esclusivamente venerdì 4 luglio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 solo dai parcheggi di viale Industria e strada Tagliata/Forcellini. Le navette saranno attive solo per l’andata, mentre il ritorno sarà a piedi.

Sono state individuate specifiche aree di sosta periferiche destinate agli spettatori dei concerti, vicine alle arterie di ingresso/uscita dalla città, ma anche all’area degli eventi:

• parcheggi A 1, 2, 3, B e C di viale Industria e strada Tagliata/Forcellini per coloro che provengono da nord est percorrendo l’autostrada A33 Asti-Cuneo, uscita Alba Est, con una gestione dinamica delle aree di parcheggio dei concerti da parte del personale volontario in convenzione con il Comune di Alba, con servizio di bus navette venerdì 4 luglio dalle 17.00 alle ore 20.00;

• parcheggio zona cimitero/piazzale Ferrero/corso Europa/San Cassiano per i veicoli provenienti da ovest, corso Barolo, corso Nebbiolo, Sp 3 bis, tangenziale di Alba uscita Alba corso Europa, indicati con le lettere F e E;

• parcheggio Miroglio/Vestebene di via Santa Barbara per coloro che provengono da sud, SP 429, corso Cortemilia, Langhe, indicati con la lettera G.

Il Sindaco Alberto Gatto: “Anche quest’anno abbiamo lavorato insieme A Prefettura, Questura, Polizia municipale e organizzatori per un piano di viabilità e sicurezza ad hoc in occasione del festival Collisioni. Abbiamo adottato alcuni accorgimenti logistici per migliorare la fluidità del traffico, chiudendo alcune strade ed utilizzando le navette venerdì 4 luglio, giorno di maggior afflusso, per far arrivare i partecipanti in Piazza Medford e contemporaneamente evitare al massimo i disagi dei cittadini albesi e dei lavoratori pendolari che quotidianamente arrivano ad Alba per lavorare nelle nostre aziende. Ringraziamo i cittadini e i visitatori per la collaborazione e buon festival a tutti!”.

ALTRE INFO UTILI

OGGETTI CHE NON POTRANNO ESSERE INTRODOTTI NELL’AREA E CHE DOVRANNO ESSERE LASCIATI ALL’ESTERNO

Utensili da lavoro, bastoni per selfie, aste rigide, valigie grandi, caschi, bottiglie e lattine, borracce, armi, bicchieri di vetro, power banks, ombrelli, bomboletta spray, droni, fuochi d'artificio e fumogeni. Inoltre, sono vietati tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

È specificato che, a tutela della comune incolumità, sono predisposti controlli all'entrata della struttura effettuati dalla sicurezza. Gli oggetti vietati verranno lasciati fuori incustoditi.

SERVIZIO ACCOGLIENZA SPETTATORI CON DISABILITÀ

Per gli spettatori con disabilità che hanno acquistato il biglietto per i concerti di Collisioni, è necessario prendere contatto via e-mail con volontari.collisioni@gmail.com al fine di poter organizzare al meglio la sistemazione in area. Si precisa che i posti nell'area sono limitati.

INFOPOINT E BIGLIETTERIA

La biglietteria del festival che ospita anche l’infopoint sarà collocata sulla piazzetta Costanzo Bubbio.

INCOLONNAMENTO

L’incolonnamento del pubblico avverrà nel controviale di corso Torino, partendo da piazzetta Bubbio. Presso le code sarà disponibile un servizio di distribuzione d’acqua. Si consiglia al pubblico di arrivare con largo anticipo.