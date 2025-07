Asta pubblica per vendere “Casa Demonte” a Cavallermaggiore

Il giorno 8 agosto alle ore 11 presso la sala riunioni dell’ospedale di Savigliano avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del fabbricato denominato “Casa Demonte” sito in Cavallermaggiore in via Turcotto angolo via Siccardi 1. L’immobile è situato nel centro storico della città, a breve distanza dal Palazzo Comunale e da tutti gli altri servizi.

Il fabbricato è costituito da due piani fuori terra e un piano interrato; è attualmente non utilizzato. Il prezzo a base d’asta è di 220,500 mila euro a corpo.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 01/08/2025. I documenti dell’asta, necessari per produrre l’offerta, sono consultabili sul sito internet: www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobili.