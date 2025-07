Domani Granda ancora bollente con  35°C di temperatura massima percepita. Sabato si torna a respirare

In cerca di refrigerio

Oggi 33°C, domani si sale ancora a 34°C, sabato finalmente si torna a respirare con temperature massime che nella nostra provincia scenderanno a 28°C (percepiti 30°C), con minime che dai 19°C di oggi si attesteranno invece a quota 21°C.

Se il caldo anomalo di questo inizio d’estate si prepara a dare un poco di tregua, per arrivarci bisognerà attendere sino almeno a sabato 5 luglio, giornata nella quale l’Arpa prevede "temporali sparsi sulla regione e un deciso calo delle temperature".

Nel suo quotidiano bollettino, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha fatto rientrare il livello di allerta idrogeologica dei due giorni precedenti (quando buona del Piemonte era in "giallo"), avvisando però in merito a "condizioni di moderata instabilità pomeridiana sui rilievi tra oggi e domani, con possibile sconfinamento dei fenomeni sulle pianure, che saranno interessate da una marcata anomalia termica", mentre "sabato si prevede un aumento dell'instabilità".

Da un livello di disagio bioclimatico arancione ("moderato") previsto sul Piemonte per oggi e domani con la sola eccezione della provincia di Biella, il bollettino ondate di calore rispecchia un corrispondente andamento, con temperature massime ovunque in calo sulla soglia dei 30°C e la Granda che come spesso accade si rivela l’area meno bollente di tutta la regione.