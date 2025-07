Duecentododicimila euro per DigiVillae: l’Unione del Fossanese punta sulla digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile

Duecentododicimila euro per il progetto “DigiVillae - Strategia Smart Village per la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile dei piccoli comuni”: un risultato strategico per l'Unione del Fossanese.

L'Unione dei Comuni del Fossanese ha ottenuto un importante finanziamento di 212.000 euro nell'ambito del programma europeo Interreg ALCOTRA, grazie all'approvazione del progetto “DigiVillae”. Il progetto, che coinvolge partner italiani e francesi, mira a promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile dei piccoli comuni, secondo la visione strategica Smart Village.

Un traguardo che conferma l'efficacia della progettazione condivisa e della cooperazione istituzionale tra enti locali. Il presidente dell'Unione, Flavio Gastaldi, dichiara: "Questo finanziamento è il risultato di una visione politica chiara: solo unendo le forze e lavorando insieme, i piccoli comuni possono accedere a risorse che da soli sarebbero irraggiungibili. L'Unione si dimostra ancora una volta uno strumento capace di portare sul territorio opportunità concrete, che generano servizi, innovazione e coesione.

Ringrazio PiemonteInnova per la preziosa collaborazione, gli uffici dell'Unione, con il direttore Franco Bruno, e l'assessore delegato Roberto Salvatore per il grande lavoro svolto. Questo finanziamento non è solo un successo amministrativo, ma anche un messaggio politico chiaro: chi continua a scegliere di restare fuori dall'Unione si assume la responsabilità di rinunciare a possibilità concrete per il proprio territorio. L'invito, oggi più che mai, è a riflettere seriamente su quale sia la direzione giusta da prendere."