I giovani della Leva 2007 al centro della comunità: un percorso di partecipazione attiva a Guarene

Si è tenuto alcuni giorni fa, presso la sede municipale di Guarene, un incontro significativo tra l’amministrazione comunale, i ragazzi della Leva 2007 e la Pro Loco, tappa di un percorso iniziato nel 2019 e volto a definire e rafforzare il percorso condiviso che porterà alla celebrazione della Festa di Leva, prevista per venerdì 25 luglio, all’interno dei festeggiamenti patronali di San Giacomo.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio promosso dal Comune, che mira a valorizzare il ruolo dei giovani all’interno della vita pubblica locale, stimolando il loro coinvolgimento attivo in momenti istituzionali, culturali e sociali.

Durante l’incontro, l’Amministrazione ha ribadito la propria disponibilità a camminare a fianco dei ragazzi della Leva in un percorso della durata di un anno ricco di esperienze, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza civica e una profonda connessione con il territorio. Sono stati definiti gli ultimi aspetti organizzativi legati alla festa e condivise nuove idee per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e giovani cittadini.

Simone Manzone, sindaco di Guarene, ha sottolineato l’importanza di questo percorso: “I ragazzi della Leva sono giovani che vivono il presente, ma rappresentano il futuro della nostra comunità. Offrire loro occasioni concrete di partecipazione, creando questo percorso che porterà all’organizzazione della loro festa, è fondamentale per costruire cittadini attenti, responsabili e consapevoli”

A testimoniare l’entusiasmo dell’amministrazione comunale, anche le parole di Tiziana Gallina, assessore con delega alle associazioni: “Sono veramente entusiasta e soddisfatta della straordinaria disponibilità e dell’eccellente percorso di collaborazione che i ragazzi stanno intraprendendo con le associazioni del nostro comune! Questa collaborazione non solo rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per i ragazzi, ma anche un’occasione per le nostre associazioni di rinnovarsi e di essere animate da nuove energie e idee fresche.”

L’amministrazione comunale di Guarene esprime grande soddisfazione nel vedere i ragazzi della Leva affrontare con entusiasmo e maturità questo percorso, certi che esperienze come questa contribuiscano a costruire una comunità più forte, coesa e consapevole.